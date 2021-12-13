每年300萬人次瘋露營　立委揭國內營地僅1成合法、近8成有安全疑慮

▲立法院交通委員會。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

立法院今天（12/13）舉行交通委員會，民進黨籍立法委員李昆澤指出，受到疫情影響民眾無法出國，以至於近年露營人數越來越多，2020年後預計有50萬國人因無法出國改投身露營，但國內營地數多達1687處，但違反法令、待清查的營地就高達8成之多，可說是8成露營地都有安全疑慮。

立法院今天進行交通委員會，邀請交通部、觀光局等進行備質詢。民進黨籍立委李昆澤談到，近年來國人瘋露營，每年已經超過300萬人次，根據統計，因疫情關係無法出國旅遊者2020年後就有約50萬人改投身露營。但不少民眾露營地點竟然是廢棄的鄉間小學、在廢棄教室搭帳篷，實在是很奇怪的現象，是否有安全疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昆澤也指出，目前國內露營地總數高達1687處，符合相關法令的有174處，僅佔10.3％，違反相關法令者則有661處 ，營業中待清查則有665處，剩下187處則為營業狀態待確認，代表光違反法令、待清查的營地就佔據所有營地中的八成，相當於八成營地有安全疑慮。

另外，李昆澤也說，2020年4月時交通部便表示有四成營地待清查，沒想到今年仍為四成處於待清查狀態，質疑觀光局是否人力不足，也要求其中待清查的665處中有544處有稅籍資料，就應優先清查；另有230處營地位於順向坡，曾經發生土石流崩塌等敏感地區也要先優先清查。

觀光局長張錫聰則表示，目前待清查的營地多分布於幾個縣市中，會再通知縣市著手辦理。

李昆澤也建議，台灣於相關法規上可學習日本，如限制露營場地應有營業時間可讓場地休養生息。再者，針對不安全的設施、破壞生態等應有明確的紅線，也須揭露合法、非法樣態資訊，公布讓消費者知悉。