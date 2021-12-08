疫情解封吹起露營風　業者喊明年阿里山推露營節開千帳

▲嘉義縣露營觀光產業發展協會會員大會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近年露營風氣興盛，各縣市露營業者也期待解封後的龐大商機。嘉義縣露營觀光產業發展協會8日上午召開第一屆第二次會員大會，由理事長劉孟禾率理監事及會員全數參加，嘉義縣長翁章梁、縣社會局長張翠瑤、縣文化觀光局科長張毓晃及全省露營友會出席參與。

▲嘉義縣露營觀光產業發展協會理事長劉孟禾。（圖／記者翁伊森攝）

會中提議理事長任期延長及相關露營法規須知公布及輔導等等，期盼可以讓嘉義縣觀光產業帶來更多的經濟效益。統計目前登記在案業者共有84家，嘉義縣文化觀光局正積極輔導新進露營業者合法申請中。現場更有業者喊出明年四月將在阿里山舉辦露營節開出一千帳的盛會規劃。

▲露營用品業者喊出阿里山明年開一千帳的大型活動規劃 。（圖／記者翁伊森攝）

根據統計全台已有超過2000家露營場地投入市場競爭營運，全國每年露營活動人口估超過200萬人次，（依據交通部觀光局列案之露營專區資料）。嘉義縣境內18個鄉鎮市多有業者申請，但主要還是以竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉及阿里山鄉等地區為居多。

嘉義縣露營觀光產業發展協會理事長劉孟禾表示，這一年多來遇上了疫情，所以會員露營業者可以用慘澹經營來形容。也因疫情稍有解封，利用這時間招開會員大會彼此聯誼交流。對於開放露營的相關法規，也由南投全國露營總會積極向立法院、觀光局、農委會及中央跨部會尋求法令修訂，期待露營事業在未來可望合法化、自律規範，讓業者在申請營業時懂得法規範圍的許可取得合法營利。讓更多喜愛露營遊客安全、安心、有保障盡情在嘉義縣觀光旅遊露營度假。

根據嘉義縣露營場地統計，露營年營業額約在7千萬元以上，每一年來到嘉義縣參與露營活動者約有8萬多人次，尤其在山區推出螢火蟲賞螢季節及阿里山櫻花季期間及公部門推動各項大型活動時、參與露營者更為可觀。露營消費群龐大、觀光產業效果彰顯，也是嘉義縣整體觀光旅遊產業的主力軍之一。