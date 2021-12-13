南韓「防疫護照」今正式上路！再添5817例確診　監獄爆發群聚感染

▲南韓新冠疫情升溫，首爾某篩檢站大排長龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從11月初起實施「與病毒共存」（With Corona）後疫情快速升溫，連日來新增確診者、重症與死亡病例增加，連帶造成國內重症病床數趨於飽和，近1800名患者苦等病床，傳染病病毒易於在冬季傳播、Omicron病毒侵襲等是導致疫情升溫的因素，而位於忠清南道的洪城監獄也爆發群聚感染，為此政府正式推動實施「防疫護照」制度。

根據《韓聯社》，南韓今（13）日上午9時30分通報5817起新增病例，其中境內感染為5783例、境外移入為34例；重症患者為876人，雖與前一天相比略有降低，但還是和實施「與病毒共存」之前相比足足高出2、3倍；另外還新增40例死亡。目前南韓共累計52萬3088例確診、4293例死亡。

同時，南韓新冠肺炎變異株Omicron的感染人數再度新增24例，目前共累計114例（境外移入26例、境內感染88例）。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增4292例，占全國新增感染人數比率為74.2%（首爾為2542例、京畿道為1361例、仁川為389例）；釜山新增239例；慶尚南道新增214例；忠清南道新增183例；慶尚北道新增162例；大邱新增142例；江原道新增111例；全羅南道新增83例；全羅北道新增81例；大田新增78例；忠清北道新增76例；蔚山新增39例；光州新增37例；濟州島新增36例；世宗新增10例。

▲南韓6日起加強防疫管制措施，進出餐廳、咖啡廳、網咖等需出示「防疫護照」，圖為首爾某電影廳。（圖／達志影像）

隨著疫情升溫，南韓政府推行的「疫苗護照」制度在為期一周的勸導期結束後，從今（13）日起正式上路，未來若進出餐廳、咖啡廳、補習班、網咖、電影院、室內體育設施、博物館等16項大眾場所時，須出示基本接種（第1、2劑）證明、或是48小時以內PCR篩檢陰性報告，疫苗護照效期為6個月，一般違規民眾被取締時將遭開罰100萬韓元、而業者第1次則被開罰150萬韓元。

根據南韓保健福祉部中央事故收拾本部統計，截至12日下午5時，南韓境內的重症病床使用率已高達82.6%（1276床中已使用1054床），與前一天相比略增1.7%；而首都圈的重症病床使用率則高達86.7%（821床中已使用712床）。

另外，位於忠清南道的洪城監獄（홍성교도소）爆發新冠群聚感染，造成25名囚犯、3名職員確診，該所監獄目前共關押360多名囚犯。

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