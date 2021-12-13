確診女採檢259人均陰性！專家：警報解除等2週　這些人可在家篩

▲中研院爆發染疫事件後已進行清消。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑／台北報導

中研院基因體研究中心P3實驗室人員確診，接觸者擴大採檢259人均陰性，但專家表示，初步採檢陰性不代表警報解除，因為潛伏期PCR不一定抓得出來，建議還是要撐滿2週觀察期才能放心。另外，遭指揮中心匡列自我健康監測，卻未接受採檢者，也可買家用快篩試劑在家檢驗，透過自我把關，將病毒阻絕於社區之外。

中研院爆出確診至今，指揮中心每日更新匡列人數，截至12日共匡列105人居家隔離、34人自主健康管理、340人自我健康監測，另擴大採檢259人，其中居家隔離與自主健康管理139人採檢均為陰性，自我健康監測應採120人也全為陰性。指揮中心表示，自我健康監測是否要增加採檢人數，將持續由衛生單位評估。

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台大兒童醫院院長黃立民表示，PCR篩檢無法抓出潛伏期病患，雖然目前259人初步採檢都是陰性，但還是要觀察兩週才能放心。另外，雖然340人自我健康監測者中，應採檢120都是陰性，第一波全陰後續陽性機率也不高，但仍鼓勵未被要求採檢的240人，可購買家用快篩試劑自我篩檢，若有症狀也要盡快就醫。

Omicron變種病毒侵台，目前已有3例確診，但指揮中心仍維持將南非等10國列為高風險國家，暫不將驗出境外移入個案的英國、美國列入。

春節檢疫「7+7」方案明天就要上路，被問及是否建議加嚴檢疫措施？黃立民坦言，「很困難」，政策宣布了無法馬上轉彎，否則會引起民眾反彈，除非是下週又有Omicron侵台，才需要加強檢疫措施，但對於打過2劑疫苗者也不能緊縮檢疫政策到「14+7」，頂多是增加篩檢次數，7天集中檢疫期滿還是要讓民眾返家。