資收個體戶「每月領5000元」延長至明年底！　估補助2.2萬人、1.2億

▲環保署表示，獎勵延長能讓弱勢資收個體戶維持三餐溫飽。（圖／嘉義市政府提供）



記者許展溢／台北報導

為了持續照護撿拾資收物為生的資收個體戶，環保署今（29日）指出，將資收關懷計畫每人每月補助上限5000元，延長至111年12月31日，讓經濟相對弱勢之資收個體戶在疫情期間能維持三餐溫飽的基本生活條件。

環保署指出，因國內新冠疫情，為減緩疫情對弱勢資收個體戶之衝擊，自109年5月1日起至110年12月31日將每人每月補助上限由原本3500元提高至5000元，並提供多項防護用品（如口罩、護目鏡、防刺手套）與媒合資收個體戶至自助餐回收分類紙餐具（每公斤18元補助費），讓資收個體戶在安全防疫情況下，又得以維持基本生計。

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▲環保署統計108至110年資收關懷計畫補助人數、金額。（圖／環保署提供）

環保署統計，資收關懷計畫108年補助了3444人次，補助700萬餘元；109年20936人次，補助金額7800萬餘元；110年截至11月止，計補助20114人次，補助金額8739萬餘元。預計111年規劃補助22812人次，補助金額約1億2千6百萬元。

另外，環保署表示，未來將與各地方政府合作，研議給予資收個體戶於工作時，提供意外發生時保障支援，並針對特殊個案提供更多協助，如資收物回收堆置的環境清潔、消毒及輔導減容分類等服務，以提升個體戶維持良好環境形象。