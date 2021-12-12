10歲童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽媽崩潰喊告：為什麼頂樓不上鎖

▲男童踏破採光罩，從16樓墜下身亡。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



記者柯振中／綜合報導

安徽省合肥市一名10歲男童跑到社區天台玩耍，期間不小心踩破採光罩，導致從天台墜下身亡，氣得媽媽向管委會索賠。經過多次協商，雙方仍未達成共識，讓媽媽感到相當憤怒，若仍沒有達成共識，可能會透過法律途徑解決。

綜合陸媒報導，姚姓女子指控，他的兒子今年10歲，平時由爺爺、奶奶照顧，由於孩子活潑好動，事件發生當天，4點放學回家以後，立刻開門外出，等到爺爺、奶奶發現，人已經不見蹤影。

男童消失後，爺爺、奶奶急得下樓向管理公司求助，對方卻告知「監視器壞了」，沒有提供畫面。爺爺、奶奶相當焦急，只能打給姚女，希望能一起幫忙找人。

▼姚女指控，採光罩嚴重老化，所以才一踩就破。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



姚女立刻前往派出所報警，告知「管理員不給看監視器」，因此透過派出所的聯網畫面查看，卻仍一無所獲。直到晚間10點左右，姚女接獲員警通知，社區內有男童墜亡，急得趕到現場查看，兒子卻已經倒在地上一動也不動，「現在孩子的爺爺奶奶每天早上還給孩子準備早餐，做好了才想起來孩子沒了， 孩子一直是老人家在照顧，現在兩個快七十歲的老人每天都痛不欲生。」

▼姚女想到兒子墜樓身亡，不禁悲從中來。（圖／翻攝《澎湃新聞》）



經過員警調查，原來男童跑到頂樓玩耍，誤踩頂樓的採光罩，導致採光罩破裂，才會因此墜樓身亡。姚女相當生氣，兒子失蹤了6個多小時，最後死在三樓的平台上，而樓下就是管理員辦公室，難道從16樓摔下來，發出巨大響聲，都沒人發現嗎，若是早點發現，兒子是不是還有得救，且為何採光罩嚴重老化、社區內的監視器又為什麼壞了不修、頂樓也不上鎖，一定是管理公司失職。

姚女指控，管理公司沒有履行義務、盡到該有的職責，對孩子的死亡應負起責任，但雙方截至目前仍未達成共識。姚女表示，目前正在調解，若調解不成，可能會透過法律途徑解決。

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