9歲小弟和同學吵架　-6℃天氣離家出走「2日後慘變浮屍」

▲陽陽生前被監視器錄下的最後畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸遼寧瀋陽一名9歲男童8日在學校與同學發生口角，後來負氣離家出走，家人急忙報警。由於當日瀋陽氣溫最高僅5℃，夜晚最低僅-6℃，各界「擔心孩子凍壞」紛紛加入協尋。然而10日傳來噩耗，救援人員在河流的浮冰下發現一具屍體，確認是走失的男童。

▲尋人啟事內容。（圖／翻攝自極目新聞）

綜合陸媒報導，9歲的陽陽於8日當天在學校與同學發生爭執，回家後便離家出走，他當時身上沒有錢，也沒戴手機或手錶。

據尋人訊息顯示，陽陽身高約140公分，身穿黑色外衣、黑色褲子、黑色鞋。監視器畫面則拍到蹦蹦跳跳的陽陽最後出現在富民橋南路口附近。

由於正值寒冬，瀋陽當地氣溫最高僅5℃，夜晚最低僅-6℃，陽陽母親表示十分擔心，「夜裡孩子不知道怎麼過」。消息傳出後，網友紛紛加入轉傳並稱「天氣很冷，希望陽陽快點回家」。

除公安和消防部門外，藍天救援隊和附近熱心民眾也加入尋找，瀋陽各家媒體也都發佈找人資訊，「尋找9歲男童陽陽」相關事件更多次登上微博熱搜。

消防部門9日傍晚7時許接獲民眾報案，懷疑陽陽在富民橋下走失，於是趕赴現場，利用橡皮艇、救援車、照明車等進行搜索，直至10日凌晨仍未發現陽陽的蹤跡。

與此同時，志願者從陽陽最後出現的位置逐步擴大搜索範圍，搜查所有能藏人的地方如老房子、小木屋、停靠的船隻等。

▲遺體被發現的地方距離陽陽的家不到3公里。（圖／翻攝自極目新聞）

直至10日上午11時許，救援人員在瀋陽市渾河水域中，發現疑似男童遺體，打撈上岸後經公安部門和家人確認，證實為失蹤的陽陽，而此處距離陽陽的家不到3公里。

▲市民獻花為陽陽的不幸遇難悼念。（圖／翻攝自極目新聞）

一位不願意透露姓名的女士表示，她是9日晚上到渾河富民橋附近參與了尋找陽陽，一直找到凌晨1時許，她才回家，遺憾的是並沒有找到失蹤的陽陽。另一名汪姓男子則說，「很遺憾，陽陽還是不幸離開了人間。」