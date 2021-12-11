快訊／美國肯塔基「龍捲風」50死史上最嚴重　5州共出24龍捲風

▲美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件，圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國中東部的肯塔基州在當地時間10日晚間，發生多起龍捲風，至少造成50人死亡。州長在媒體前表示，這是肯塔基史上最嚴重的龍捲風事件。

根據CNN報導，州長貝希爾 （Andy Beshear）表示，這次龍捲風事件至少造成50人死亡，最終可能導致70~100人喪生，初步調查有4起龍捲風，其中一起可能在地表上停留了200英里，在肯塔基州西部至少有15個郡受到破壞。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）報告顯示，阿肯色州，伊利諾伊州，肯塔基州，密蘇里州和田納西州至少產生24個龍捲風。

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI — James Spann (@spann) December 11, 2021

發生在肯塔基龍捲風災之前的阿肯色州的「龍捲風襲擊養老院」事件，至少造成2人死亡，如果證實龍捲風的路徑是從阿肯色一路延伸到肯塔基，這可能是自1925年以來最長的路徑。