　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美國肯塔基「龍捲風」50死史上最嚴重　5州共出24龍捲風

▲▼美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件，圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件，圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國中東部的肯塔基州在當地時間10日晚間，發生多起龍捲風，至少造成50人死亡。州長在媒體前表示，這是肯塔基史上最嚴重的龍捲風事件。

▲▼美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件，圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，州長貝希爾 （Andy Beshear）表示，這次龍捲風事件至少造成50人死亡，最終可能導致70~100人喪生，初步調查有4起龍捲風，其中一起可能在地表上停留了200英里，在肯塔基州西部至少有15個郡受到破壞。

▲▼美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件，圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）報告顯示，阿肯色州，伊利諾伊州，肯塔基州，密蘇里州和田納西州至少產生24個龍捲風。

發生在肯塔基龍捲風災之前的阿肯色州的「龍捲風襲擊養老院」事件，至少造成2人死亡，如果證實龍捲風的路徑是從阿肯色一路延伸到肯塔基，這可能是自1925年以來最長的路徑。

►為何冷天也不用蓋被子！

ET快訊
20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」！男友脫衣嚇歪：菜花嗎
女大生打工遭狼同事性侵　他喊冤：醉到不省人事
快訊／北市仰德大道火警　消防急拉水線灌救
明起變天！北台灣「白天明顯轉涼」　2區迎大雨最冷時段曝
明起變天！北台灣「白天明顯轉涼」　2區迎大雨最冷時段曝
星巴克聖誕限定？　奶霜變「貢丸」網笑翻：視覺系那堤　
快訊／龍捲風強襲美國　至少50人死亡
「本土劇女神」奪國際影后！曾被算命師斷言：一輩子拿不到獎
男友妹解放「超巨雙球」親密貼手臂　女友一看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美國肯塔基「龍捲風」50死史上最嚴重　5州共出24龍捲風

心好狠！國營企業員工「領養19隻貴賓犬」...水淹、火烤虐殺致死

女服務生收「12萬小費」竟秒被開除！　餐廳要求全員平分遭拒絕

南韓40多歲「變態女老師」向男學生伸狼爪！殘忍性虐未成年少年

美海軍開出第1槍！副艦長拒打新冠疫苗被拔官　軍方祭鐵腕強制接種

宏都拉斯恐宣布斷交？美國掌握「關鍵武器」助台　鞏固邦誼還有希望

視訊裁員900人惹眾怒　CEO超慘現況曝光！董事會也宣布不挺了

韓驚悚校園霸凌「從半夜打到早上」！女國中生遭4同學暴打6小時

海景第一排垮了！大規模土石崩落　一覺醒來「房子掛在懸崖邊」

飯店食安危機大揭秘？前員工曝免費早餐噁到想吐　1食物壞了還在賣

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

加拿大議員再挺台！逼政府表態　「要不要和台灣站一起？」全場歡呼

快訊／美國肯塔基「龍捲風」50死史上最嚴重　5州共出24龍捲風

心好狠！國營企業員工「領養19隻貴賓犬」...水淹、火烤虐殺致死

女服務生收「12萬小費」竟秒被開除！　餐廳要求全員平分遭拒絕

南韓40多歲「變態女老師」向男學生伸狼爪！殘忍性虐未成年少年

美海軍開出第1槍！副艦長拒打新冠疫苗被拔官　軍方祭鐵腕強制接種

宏都拉斯恐宣布斷交？美國掌握「關鍵武器」助台　鞏固邦誼還有希望

視訊裁員900人惹眾怒　CEO超慘現況曝光！董事會也宣布不挺了

韓驚悚校園霸凌「從半夜打到早上」！女國中生遭4同學暴打6小時

海景第一排垮了！大規模土石崩落　一覺醒來「房子掛在懸崖邊」

飯店食安危機大揭秘？前員工曝免費早餐噁到想吐　1食物壞了還在賣

無尊《全明星3》零成本Cosplay花輪　男生認真整理髮型差很多

看視障棒球好熱血　林子昱、張祐銘負責體驗「矇眼跑壘」

林依晨產後2個月「完全是少女」！　激短熱褲 洩鉛筆腿...全場驚呼

男星「施暴王祖賢」被叫一代奸人　68歲插管病危…消失2年近況曝光

快訊／北市仰德大道火警！民宅竄濃煙救出1人　消防急拉水線灌救

不只當婚禮歌手！　茄子蛋喊話邱澤、許瑋甯「要當花童」

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」…晃來晃去！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

新鄰居入厝「軟禁她的車」！女子下樓傻眼：一來就下馬威？

林益全現身球芽基金新竹縣頒獎典禮　笑稱已經巔峰十多年

吉力吉撈現身花蓮書香嘉年華　勉勵小朋友養成閱讀好習慣

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

狼師受不了無性婚姻！性侵12女學生　9人生下他的種

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

才斷交1天！尼加拉瓜授予台灣前大使國籍

Omicron擴散半個美國　染新冠死亡速度前所未見

視訊忘關鏡頭！他「雕型畢露」狂晃畫面全看光

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

視訊裁員900人惹眾怒　CEO超慘現況曝

「傳奇先知」曝明年全球8大災難來了

Google員工薪資曝！　軟體工程師年收突破829萬元

宏都拉斯政權移交團隊：新政府將維持與台灣關係

日「發光口罩」可照病毒　研發者驚覺染疫

更多熱門

相關新聞

龍捲風襲養老院2死　亞馬遜倉庫倒塌百人受困

龍捲風襲養老院2死　亞馬遜倉庫倒塌百人受困

美國阿肯色州一間養老院在10日晚間遭龍捲風襲擊，整座房屋全被吹垮，目前已知造成至少2人死亡、5人重傷。另外在伊利諾州的一間亞馬遜倉庫也遭龍捲風襲擊，當時約有100人在上夜班，當地救難隊派出數十輛消防車與救護車，目前還不清楚傷亡人數。

新手下廚竟煮出「龍捲風」...網全笑翻

新手下廚竟煮出「龍捲風」...網全笑翻

龍捲風參一腳　愛知縣小學遮陽棚被掀翻

龍捲風參一腳　愛知縣小學遮陽棚被掀翻

今年唯一天災巨片！《天崩颶裂》送你看！

今年唯一天災巨片！《天崩颶裂》送你看！

即／里港大橋驚見超猛龍捲風　「巨龍」竄天畫面曝

即／里港大橋驚見超猛龍捲風　「巨龍」竄天畫面曝

關鍵字：

龍捲風肯塔基

讀者迴響

熱門新聞

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

女友每天要碰碰　他哭：誰能幫我

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

邱澤曾「公開追張鈞甯」1天就被打臉！全敗在1關鍵

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

快訊／全台ATM驚傳大當機！　鄉民崩潰：全掛了

少女倒栽蔥跌泳池「遭抓交替」驚悚畫面曝！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

Makiyo直播突失控怒砸鏡頭！飆罵「你沒被打過吧」

印度神童預言又中　6事件一次看

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

Makiyo怒譙10年友「沒被打過？」　見殺狗留言狂爆粗口：給我道歉

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面