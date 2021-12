快訊／美國肯塔基「龍捲風」50死史上最嚴重　5州共出24龍捲風

▲美國中部多個州發生龍捲風襲擊事件,圖為伊利諾州的亞馬遜營運中心遭到摧毀。(圖/達志影像/美聯社,下同)



記者林彥臣/綜合報導

美國中東部的肯塔基州在當地時間10日晚間,發生多起龍捲風,至少造成50人死亡。州長在媒體前表示,這是肯塔基史上最嚴重的龍捲風事件。

根據CNN報導,州長貝希爾 (Andy Beshear)表示,這次龍捲風事件至少造成50人死亡,最終可能導致70~100人喪生,初步調查有4起龍捲風,其中一起可能在地表上停留了200英里,在肯塔基州西部至少有15個郡受到破壞。

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)報告顯示,阿肯色州,伊利諾伊州,肯塔基州,密蘇里州和田納西州至少產生24個龍捲風。

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI