快訊／中研院女染Delta「基因定序」查感染源　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日為因應COVID-19疫情，下午2時將由陳時中指揮官召開記者會說明防疫事宜。中研院P3實驗室驚爆一名已離職女職員確診，先前做實驗時曾遭Gamma株、Alpha株實驗鼠咬傷，感染的卻是Delta病毒株，研判職場內個染可能性高，將作基因定序研判是否為實驗鼠咬還是環境風險引起，下午記者會有望說明最新調查進度。

《東森新媒體ETtoday》9日獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，中央流行疫情指揮中心隨後在正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒。

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中研院在事發一天後，10日終於召開記者會時說明。院長廖俊智表示，目前P3實驗室共有「Alpha、Beta、Gamma及Delta」等4種COVID-19病毒株，都從疾病管制署分讓來的，確診個案在今年10、11月時，曾被Gamma株、Alpha株實驗鼠咬過，至於如何感染，還要透過基因定序才能做準確判讀，目前不確定性很高。

廖俊智也進一步指出，現階段關於染疫起因、實驗室運作狀況有許多說法，由於目前基因體中心主管及相關人員均在隔離當中，訊息比較片斷，尚未建立整體、確切的樣貌，中研院還無法完整回答所有問題，仍要等待調查小組確認關鍵環節後，再向各界報告，預計10天內向指揮中心提出報告。