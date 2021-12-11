10人喝茶群組談疫情　男標記車友怒嗆「X你嗎X」下場曝

▲雷姓男子今年5月在車友喝茶群時，標記余男並辱罵他五字經，慘被依公然侮辱罪判罰5000元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名雷姓男子與余姓男子為車友關係，2人之間有一個約10餘人的共同群組，不過由於今年5月國內疫情爆發，當時群組成員在群組討論疫情議題，余姓男子回以「有政府請安心」，卻被雷姓男子標記怒嗆「X你X...你支持的症腐是這樣在迫害人民的...X你嗎X」等語，事後被余男怒告妨害名譽。高雄地院審理後，依公然侮辱罪，判處雷男5000元，得易服勞役。

雷姓男子和余姓男子2人為車友關係，並共同有一個10來人的喝茶群組，今年5月，正值國內疫情爆發期間，群組友人正在討論疫情議題，余男見狀在下方回以「有政府請安心」，未料卻被雷男標記怒嗆「X你X...你支持的症腐是這樣在迫害人民的...X你嗎X」，讓余男事後氣的怒告雷男妨害名譽。

雷男應訊時，不否認確實有說過這些話，卻辯稱這些對話不是在罵余男，而是針對政府，X你X的你是指政府等語。但高雄地院審酌余男的證詞，余男表示他在看到雷男標記辱罵他後，事後也有標記雷男，並回覆該段訊息指出「請問你是在罵我嗎？如果你有空明天我找你一下」，雷男卻回以「我罵的是『綠畜』」，他再回以「我只關心你罵我這件事」，但雷男仍僅回「我說我是罵綠畜，你自己要承認我也沒辦法」，同時還主張由於雷男並不是直接回訊息，而是以標記的方式回他訊息，認為雷男明顯就是在辱罵他。

高雄地院審理後指出，審酌雷男和余男本為車友關係，但雷男卻不思尊重他人言論，以上開文字辱罵余男，讓余男受有精神上之痛苦，顯見雷男欠缺尊重他人名譽權之觀念，且迄今仍不願與余男達成和解或調解，依公然侮辱罪，判罰雷男5000元，得服勞役。