「老闆叫我來整理東西」　桃園無業男偷資源回收場觸警報被逮

▲王男竊盜竟向員警辯稱受貨主委託整理倉庫。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

29歲王姓男子10日清晨開著小貨車至桃園觀音區大湖路一段一間倉庫行竊，被據報趕到警方當場查獲，王男辯稱倉庫主人委請來整理貨品，員警通知貨主到場後否認，戳破王男謊言，並從小貨車查獲工具剪及贓物，全案依竊盜罪送辦。

▲▼在小貨車上起出作案工具和贓物依法移送偵辦。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，王姓男子無業且居無定所，昨日清晨王男開著租賃自小貨車，至觀音區大湖路一段上的一間資源回收倉庫，趁著四下無人時下手行竊，過程中不慎觸動警報器，保全得知倉庫遭人入侵，趕緊打電話向警方報案。

新坡派出所警員蕭荃允、江文來獲報趕至現場，發現王男正在翻找回收物，警方上前詢問時，王男辯稱是受老闆委託來整理物品，卻又說不出委託人的名字，此時警方又在一旁發現王男所駕駛的租賃自小貨車，疑似先前涉及轄內竊案的作案車輛，隨即通知倉庫主人前來指證。

倉庫主人到場後表示不認識王男，也沒有請他來整理倉庫，當場戳破王男的謊言，王男見事跡敗露，於是改口辯稱以為該處是無人管理的廢棄倉庫，才會進去撿東西。警方隨後在王男的小貨車上查扣工具剪、小剪刀及線材一綑等贓物，詢後依竊盜罪將王男移送桃園地檢署偵辦。