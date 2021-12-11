「離比較近不救人？」　救生員質問同事竟遭暴打

▲救生員不滿同事未盡職責，質問後遭暴打。（圖／翻攝自Facebook／龍洞灣海洋公園）



記者崔子柔／綜合報導

魏男在龍洞四季灣海洋公園擔任救生員，去（2020）年7月28日有遊客溺水，他發現同事游男離救生器材最近，卻站在原地沒有動作，質問對方後竟引起爭吵，下班時遭游男毆打。

根據判決書內容，魏男表示，當時一名遊客溺水，游男明明離救生器材最近卻站在原地觀望，未有任何動作，一旁的林姓組長見狀立刻下水救援，魏男隨即下水協助。

遊客安全上岸後，魏男向游男質問「你離救生器材比較近，為何沒有在第一時間內下水救援？」，游男則說「對我有甚麼不滿，下班我等著你」，並於下班時尾隨魏男，徒手毆打導致頭部外傷、面部及頸部多處擦挫傷等，林組長見狀立刻將2人拉開。

魏男事後到醫院驗傷提告，雖然游男曾提出15000元的賠償金和解，但他認為游男有職業道德方面問題，且事發至今沒有開口道歉，「如果他覺得他真的沒有錯，為什麼會提出1萬5千元的調解條件」。

法官認為，游男未盡救生員的法定義務與職業道德，若非林組長、魏男即時救援，該遊客恐有生命危險，竟還在遭質問後打人，且矢口否認犯行，態度惡劣，未有悔意，依傷害罪判游男5月徒刑，得易科罰金15萬元。