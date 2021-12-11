　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股收紅　標普500指數創新高

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲標準普爾500指數創新高紀錄。（圖／路透社）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

投資人無懼美國消費物價高漲，美股今天收紅，標準普爾500指數創新高紀錄，週線收高。

道瓊工業指數終場上漲216.30點，或0.61%，收在35970.99點。

標準普爾500指數上漲44.57點，或0.95%，收在4712.02點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲113.23點，或0.73%，收在15630.60點。

費城半導體指數上漲35.152點，或0.91%，收在3914.670點。

 

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
中研院確診女主管竟是「18年前P4實驗染煞中校」　10天前巧
國中女走路腳開開　竟是鄰居阿公「硬插2小時」塞100元
辣妹歌手遭男星家暴「打到耳膜穿孔」　醫院過七夕：從女友變砲友
女研究員被咬染疫？醫譏：老鼠會哈啾　曝「男友陰性」原因
宏都拉斯「棄中挺台」　新政府：將維持與台灣邦交

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼加拉瓜斷交　白宮籲民主國家擴大與台灣往來

Google員工2021年薪資曝光！　軟體工程師年收突破829萬元

英研究：2劑疫苗對Omicron幾乎沒效　第3劑打輝瑞保護力70%

美股收紅　標普500指數創新高

力挺台灣　美眾院外委會主席計劃1月率團訪台

不受尼加拉瓜斷交影響　巴拉圭：和台灣邦交穩固

宏都拉斯政權移交團隊：新政府將維持與台灣關係

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

《聲林之王3》選手講話娃娃音「唱歌低沉嘶吼」　《傲嬌》喉音饒舌...徐佳瑩：聽了很過癮！

尼加拉瓜斷交　白宮籲民主國家擴大與台灣往來

Google員工2021年薪資曝光！　軟體工程師年收突破829萬元

英研究：2劑疫苗對Omicron幾乎沒效　第3劑打輝瑞保護力70%

美股收紅　標普500指數創新高

力挺台灣　美眾院外委會主席計劃1月率團訪台

不受尼加拉瓜斷交影響　巴拉圭：和台灣邦交穩固

宏都拉斯政權移交團隊：新政府將維持與台灣關係

日本新型「偵測口罩」新冠病毒一照就發亮！研發者驚覺自己染疫

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

「離比較近不救人？」　救生員質問同事竟遭暴打

打疫苗後「吃蛋糕比吃薑母鴨」更危險　中醫師曝原因

中國大陸實施全電子化發票　台商小心被查稅開刀

他替人掃垃圾年賺11億　靠擦玻璃出國比賽拿冠軍

「長春花藍」讓2022有新氣象！皺褶包、愛心墜燈10款質感好物先預訂了

中研院確診女主管竟是「18年前P4實驗染煞中校」　10天前巧合退休

這卡司太狂！吳慷仁《華燈》狂野扮女裝「露神秘一笑」網起雞皮

高鐵之狼遇露肩美魔女　雙手襲胸遭拒竟「扯衣」留滿身瘀傷

尼加拉瓜斷交　白宮籲民主國家擴大與台灣往來

Google員工2021年薪資曝光！　軟體工程師年收突破829萬元

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

「傳奇先知」曝明年全球8大災難來了

印度苦行僧「舉手45年」從未放下

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

美國今年處決11死囚　創數十年來最低

英記者：尼加拉瓜斷交對台影響不大

宏都拉斯政權移交團隊：新政府將維持與台灣關係

日「發光口罩」可照病毒　研發者驚覺染疫

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

最後槍聲：韓國的「雙十二政變」

看河馬被攻擊！姐妹下體遭啃食肚破腸流

英國法官拒引渡亞桑傑　美國政府上訴成功

暴走族被逮　首領：要一統神奈川

更多熱門

相關新聞

　

　

華爾街股市今天收低，投資人在連日漲勢後了結部分獲利，並把焦點轉向即將公布的通膨數據，以及這項數據可能如何影響美國聯邦準備理事會（Fed）下週的會議。

6檔陸股ETF今年暴跌20%、黃蔭基籲央行盡快升息　財經HOT 5一次看

6檔陸股ETF今年暴跌20%、黃蔭基籲央行盡快升息　財經HOT 5一次看

BNT疫苗試驗結果振奮　美股微幅收高

BNT疫苗試驗結果振奮　美股微幅收高

Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

Omicron憂慮緩和！美股勁揚492點　那斯達克漲逾3%

道瓊延續反彈上漲500點　投資者重新評估Omicron風險

道瓊延續反彈上漲500點　投資者重新評估Omicron風險

關鍵字：

美股

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

印度神童預言又中　6事件一次看

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

2022年桃花爆棚3星座公開！

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

辣妹歌手遭男星家暴「耳膜穿孔」：從女友變砲友

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面