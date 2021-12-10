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結婚10年狂偷吃　妻心死離婚「他回來搶一半房產」！網友全怒了

中國一對夫妻結婚10年，男方近日出軌，讓妻子決定離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國一對夫妻結婚10年，男方近日出軌，讓妻子決定離婚。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

合理嗎？中國一名葉姓女子結婚10年，丈夫最近用各種理由不回家，夫妻感情逐漸破裂，讓她心寒決定離婚，沒想到丈夫厚臉皮要求分一半財產，對此律師做出說明。消息曝光後，在網路掀起一番討論。

葉女決定離婚後，和丈夫經過幾次協商，其他事情都已經達成共識，唯獨卡在房子的分配上，該棟房子是葉女從阿姨那邊繼承得來，因為葉女阿姨婚後沒多久，姨丈就過世了，這樣的意外讓葉女的阿姨一直陷入悲痛中，身體也大不如前，等到好不容易走出陰霾，卻在體檢時檢查出腫瘤，阿姨之後的日子多半在醫院度過，一直到5年前過世。

葉女的阿姨通過公證遺囑表明，遺產由葉女繼承，阿姨生前沒有孩子，大部分都是由她照顧，2人情同母女，如今丈夫卻聲稱他也照顧葉女的阿姨，並將她視為自己的母親，且該房屋是在葉女婚後獲得，屬於夫妻共同財產，所以他理應分得一半。

結婚10年狂偷吃　妻心死離婚「尪竟要求分一半財產」結果出爐

▲丈夫要求分一半的財產。（示意圖／翻攝自pexels）

針對此案，上海市申房律師事務所執行主任孫律師表示，遺囑或贈與合約中確定只歸夫或妻一方的財產為夫妻一方的財產，而非共同財產；如夫妻在婚後通過法定繼承所得的財產，就屬於共同財產，對於這筆財產，配偶才有權繼承。因此，這套房與葉女的丈夫無關。

網友得知此事後，紛紛留言：「標準渣貨」、「這丈夫好垃圾的」、「好傢伙，無恥之徒體現得淋漓盡致，過錯方還要分點啥…臉呢」、「出軌還惦記女方財產的男人真不要臉」、「還好沒得逞」、「臉都不要了」。

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