曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

▲有關廠商曾到中研院更換濾網，卻沒被匡列隔離，陳時中表示「要再進一步了解」。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

中研院P3實驗室昨9日爆出一名女工作人員確診染疫，中研院已消毒，且同樓層所有人員都進行隔離，不過有濾網廠商爆料，他們曾到該大樓進行更換濾網，且濾網上有很多病菌，卻沒接到任何匡列和通知，相當焦急。而指揮中心指揮官陳時中表示「這要再進一步了解」，也說到實驗室清潔消毒應該有一定的SOP，但是什麼情況要再了解。

中研院P3實驗室女工作人員確診染疫，由於她曾在基因體研究中心工作，同樓層同仁也因此被匡列隔離中；不過今指揮中心記者會上有媒體提問，有負壓系統濾網更換維護的廠商爆料，他們曾經在12/7-12/9期間到該大樓更換濾網，而濾網上應該有很多病菌，但廠商說他們沒收到任何匡列隔離通知，也焦急問「為什麼都沒有人注意到我們？」甚至進一步主動問1922，接聽人員卻說一切以指揮中心處理為主。

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陳時中今（10）日回應表示「這要再進一步了解」，但也說明，中研院的實驗室在清潔、消毒方面有一定的SOP，只是詳細到底是什麼情況，還要再了解。他也強調，實驗室的濾網更換和清消，應該是例行就要注意的，不會因為是這時候實驗室裡疑似有染疫，就要特別注意濾網清潔，而是例行就要注意。