快訊／本土個案無續增！今增16起境外移入

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

昨晚驚增1起本土個案，為中研院實驗室人員確診，今天本土沒有續增！中央流行疫情指揮中心今（10）日公布新增16例境外移入；確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16817)、美國(3例，案16818、案16822、案16828)、越南(4例，案16819、案16823-16825)、加納(案16820)、中國(案16821)、印尼(2例，案16826、案16827)、南非(案16829)、泰國(案16830)及菲律賓(2例，案16831、案16832)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至12月8日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計4,615,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,597,765例排除)，其中16,721例確診，分別為2,076例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。