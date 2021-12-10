　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

▲▼嘉義市世賢路博愛路汽機車車禍，機車整個被壓在汽車底下 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市世賢路博愛路汽機車車禍，機車整個被壓在汽車底下 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市博愛路世賢路交叉口10日上午發生汽機車車禍意外，機車騎士與機車整個被壓在自小客車下，警消人員到場後協助脫困，警方調查釐清事故原因。

70歲小客車駕駛表示，剛從博愛路產業創新研發中心開車出來，碰上側面過來的機車騎士，自己一時緊張誤踩油門踏板，才將機車撞倒，並連人帶車撞上分隔島，自己也嚇一大跳。現場27歲陳姓機車騎士毫髮無傷但後座女友卻受傷需送醫。所幸人員未壓在車底下，救護人員立即給予傷者清洗傷口、包紮止血、抽吸式護木固定後送往嘉義榮民醫院醫院診療，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。

嘉義市政府消防局表示，10日10時27分接獲民眾報案指稱，世賢路二段與博愛路二段路口發生車禍，機車被壓在自小客車下，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。

▲▼嘉義市世賢路博愛路汽機車車禍，機車整個被壓在汽車底下 。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員到達現場，發現一輛機車與一輛自小客車發生交通事故，造成一名27歲機車女乘客右小腿瘀青、撕裂傷及左腰疼痛。自小客車駕駛已下車關心傷者狀況，所幸傷者意識清楚。

嘉義市政府消防局提醒民眾，民眾駕駛車輛時，應隨時注意路況，保持防衛駕駛觀念，才能確保自身及他人生命財產安全，多一分注意，就多一分保障，少一分傷害。

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了
快訊／匡列擴大為110人！　初步採檢結果出爐
第三劑全面開放！　接種2劑滿5個月可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

花330萬買二手賓利　引擎剎車避震器全都壞秒噴123萬

嗆警「被騙也是我的事！」　正妹網友邀投資加碼68萬秒暈船

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

花330萬買二手賓利　引擎剎車避震器全都壞秒噴123萬

嗆警「被騙也是我的事！」　正妹網友邀投資加碼68萬秒暈船

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

高中鋁聯／許庭綸開轟　平鎮11日挑戰鋁棒三連霸

望著療癒山巒享用下午茶！直擊隱身清境城堡旁的歐風手作甜點屋

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

頂新和德回饋在地暖心捐助　永靖國中小球員勇逐棒球夢

漏匡列外包商員工？　黃珊珊：疫調範圍增加中非缺漏

曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

日本火腿簽下第3位洋砲　新庄剛志評價不錯

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

健身教練妻外遇店長　夫求償百萬

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

更多熱門

相關新聞

高雄酒駕男自撞翻車　老闆怒了

高雄酒駕男自撞翻車　老闆怒了

高雄市一名郭姓男子開車酒駕自撞分隔島，整台車就翻覆在博愛路中間，幸好人沒有大礙，經過酒測之後，發現這名郭姓男子的酒測值高達0.87，而郭姓男子的老闆趕到現場，一開始還以為是精神不濟肇禍，但後來得知真相，當場飆罵該死，原來郭姓男子在今年1月27日才因為酒駕肇事被判有期徒刑4個月。

高雄博愛路封路！老闆怒罵：該死　

高雄博愛路封路！老闆怒罵：該死　

街邊觀光人流大減　美體小舖博愛店撤出

街邊觀光人流大減　美體小舖博愛店撤出

即／高雄KTV擂台戰　他打輸落跑狠開一槍

即／高雄KTV擂台戰　他打輸落跑狠開一槍

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

高雄17歲少年離奇墜樓　倒臥大樓地面

關鍵字：

博愛路世賢路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面