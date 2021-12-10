驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

▲▼嘉義市世賢路博愛路汽機車車禍，機車整個被壓在汽車底下 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市博愛路世賢路交叉口10日上午發生汽機車車禍意外，機車騎士與機車整個被壓在自小客車下，警消人員到場後協助脫困，警方調查釐清事故原因。

70歲小客車駕駛表示，剛從博愛路產業創新研發中心開車出來，碰上側面過來的機車騎士，自己一時緊張誤踩油門踏板，才將機車撞倒，並連人帶車撞上分隔島，自己也嚇一大跳。現場27歲陳姓機車騎士毫髮無傷但後座女友卻受傷需送醫。所幸人員未壓在車底下，救護人員立即給予傷者清洗傷口、包紮止血、抽吸式護木固定後送往嘉義榮民醫院醫院診療，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。

嘉義市政府消防局表示，10日10時27分接獲民眾報案指稱，世賢路二段與博愛路二段路口發生車禍，機車被壓在自小客車下，立即派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。

救護人員到達現場，發現一輛機車與一輛自小客車發生交通事故，造成一名27歲機車女乘客右小腿瘀青、撕裂傷及左腰疼痛。自小客車駕駛已下車關心傷者狀況，所幸傷者意識清楚。

嘉義市政府消防局提醒民眾，民眾駕駛車輛時，應隨時注意路況，保持防衛駕駛觀念，才能確保自身及他人生命財產安全，多一分注意，就多一分保障，少一分傷害。