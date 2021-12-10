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內政部修法攬才留才　無戶籍國民可申請延長留台覓職1年

▲▼外交部領事事務局,領務局,申辦護照,出國,新版晶片護照,網路預約申辦櫃檯,簡式護照資料表,護照換發速件處理。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部修法，無戶籍國民可申請延長留台覓職1年。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

為配合國家攬才留才政策，內政部於昨（9）日部務會報通過修正草案，放寬來台投資及工作的無戶籍國民，在台居留原因消失後，可申請延長留台覓職最多1年，預估實施後約有3百餘人受惠。

內政部表示，這次修法也簡化申請居留及定居的行政程序，以及增訂隨同居留的未成年子女成年後，可申請延期居留最長6年，期盼透過優化居留定居規定，吸引更多國際人才長期留台。

內政部指出，這次修法主要放寬來台居留事由為投資或應聘的無戶籍國民，於居留期間屆滿前，留台覓職，得申請延期居留1次6個月，必要時得再申請1次，總延長居留期間最長為1年，提高無戶籍國民留台及返台意願。

此外，考量現行外國人以殊勳或高級專業人才歸化我國國籍、來台就學、投資、就業等無戶籍國民，向移民署申請居留或定居時，應檢附健康檢查合格證明、僑居地或居住地警察刑事紀錄證明書等文件，基於簡政便民，修法增訂無戶籍國民申請變更居留原因或定居，居留期間每次離台未超過3個月，可免附證明文件，以加速行政作業流程。

內政部另表示，現行規定對於隨同居留的未成年子女，於成年後，如無法取得其他居留事由，須依限離境，這次修法考量家庭團聚權，放寬隨同居留經許可的未成年子女於成年後，曾在台灣合法累計居留10年，每年居住270日以上，或未滿16歲入國，每年居住270日以上，得申請延期居留，總延期居留期間為6年，以符合人倫親情需求。

另外，這次修法也同步放寬台灣居留證副本換領時間，由無戶籍國民入國的翌日起15日內放寬為3個月內。內政部指出，「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」將依法制作業程序，於近期發布。

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