高雄男對火車站拎內褲解放！乘客在月台見「鳥探頭」當場傻眼

▲阿傑被依法判拘役20日。（圖／翻攝Google maps）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名男子「阿傑」（化名）開車到火車站附近，之後就徒步走入火車站的停車場內，當場將褲子脫下，把生殖器裸露，誇張的行徑讓目擊民眾當場傻眼，嚇得趕忙報警處理。對此，橋頭地院審理後，依法判其拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿傑於今年6月某日上午8時許，將車子開到高雄市橋頭區橋頭火車站附近的停車場，等到車子停好後，隨即步行進入停車場內，意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，故意將短褲、內褲脫下並拿在手上，朝停車場對面的月台裸露出生殖器，而其公然猥褻之行為，讓當時在月台的民眾全都傻眼。

阿傑被捕後，最終坦承犯行，且又有證人之指證、手機蒐證影像、監視器翻拍照片等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿傑不顧他人之感受，在上開公共場所公然為猥褻行為，損及社會秩序及善良風俗，所為甚屬不該。

法官念及，阿傑沒有前科，素行非惡，且犯後已坦承犯行，兼衡其犯罪之情節尚非至為嚴重，專科畢業之智識程度、從事電力工作、月收入約新臺幣5萬多元、經濟狀況普通、已婚、2個小孩需其扶養等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役20日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。