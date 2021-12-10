瑞軒隱匿VIZIO資產涉內線交易　吳春發一家四口聲押禁見

記者劉昌松、葉國吏／台北、綜合報導

瑞軒科技董事長吳春發等人，涉嫌內線交易，檢調9日發動10路大搜索，約談吳春發的長子、瑞軒總經理吳旭軒，以及吳旭軒妻子、漢麟全科技執行長黃麟雅等人。台北地檢署認為吳家4人說詞避重就輕，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見 。

▲瑞軒董事長吳春發。（圖／記者劉昌松攝，下同）

瑞軒科技(2489)在2021年3月15日下午4點22分發布重大訊息，公告轉投資的VIZIO在美國紐約證交所正式掛牌，開啟瑞軒接連多天漲勢，但檢調獲報，在這項重大利多消息公布前，已有內部人提前大量買進瑞軒股票，累計買進上千張，其中有部分已經在瑞軒股價上揚後賣出。

▲瑞軒科技總經理吳旭軒。

台北地檢署檢察官指揮調查局新北市調處蒐證，懷疑瑞軒科技吳春發家族多人涉案，9日兵分10路搜索，並依違反《證交法》內線交易等罪嫌，約談董事長吳春發、總經理吳旭軒、董事吳旭祐，以及吳旭軒的妻子、有美女CEO之稱的黃雅麟等10人到案，釐清相關案情。

經過漏夜偵訊後，台北地檢署認為吳家4人說詞避重就輕，犯罪嫌疑重大、且有串滅證之虞，今晨向法院聲請羈押禁見 。

▼瑞軒董事吳旭祐。（圖／記者劉昌松攝）