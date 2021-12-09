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快訊／VIZIO美國掛牌爆千張內線交易　瑞軒科技董座父子遭搜索

▲▼美股,紐交所。（圖／路透）

▲瑞軒科技轉投資的VIZIO在美掛牌上市之前，疑似有內部人利用內線消息進場買股。（示意圖／路透）

記者劉昌松／台北報導

瑞軒科技(2489)轉投資的電視品牌VIZIO，今年3月15日在美國紐約證交所正式掛牌，檢調卻獲報查出，這項重大利多消息公布前，疑似有內部人透過親友人頭，分批大量買進瑞軒股票，總計上千張，台北地檢署檢察官9日指揮調查局新北市調處，兵分10路展開搜索，同時依《證交法》內線交易等罪嫌約談董事長吳春發、與兒子吳旭軒、吳旭祐等10人。

VIZIO是瑞軒科技在2005年轉投資的北美電視品牌，曾在2015年申請在美上市，後來一度因收購案撤回計劃，根據再次申請上市的IPO文件，VIZIO智慧電視銷量2020年增加20%至710萬部，淨利增至1.025億美元，遠高於2019年的2310萬美元，營收貢獻大部分自於裝置，娛樂平台則佔少數。

瑞軒科技在3月15日下午4點22分公告VIZIO正式在美掛牌上市後，瑞軒股價連續多日漲勢，但檢調獲報，在利多消息公開前，就有多筆不尋常買單，疑似瑞軒內部人利用人頭進場，疑涉《證交法》內線交易等罪嫌，因此在9日發動搜索，包括董事長吳春發，以及2名分別擔任總經理、董事的兒子吳旭軒、吳旭祐3在內，共10人遭約談。

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