網軍公司有10多家　過半都和綠營長期合作！發文價碼曝光

▲網軍充斥各社群平台。（圖／翻攝自PTT、Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件曝光後，立刻有人在PTT上試圖帶風向，讓網軍亂象再度受大眾關注。一名熟悉網軍生態的人士表示，許多綠營網軍原是自願性質，批評不認同的立場，後來則逐漸發展成收錢辦事，現在有10多家類似公司。

根據《聯合報》報導，該人士分析，網軍在PTT發文、留言的價格1組約在5千至1萬元，而綠營網軍的前身多是在太陽花學運時，常用PTT、臉書發表言論的「網路原住民」，原本是自願打擊不合的立場，多半是批評當時的馬政府，不過後來因為立場和綠營接近，不少人因此加入公關行銷公司，轉做政治幕僚，掌控網路聲量。

該人士提到，在2016年大選時，網軍逐漸產業化、公司化，同樣以輔佐綠營為主，在PTT、臉書、Dcard等平台發文，都有不同的收費標準，以PTT來說，想收購一個能在八卦板發文的網軍帳號要價上萬元，Dcard則在1500元上下。

曾被綠營委託操作網路輿論的人士透露，目前在做政治型網軍生意的公司約有10多家，其中有2/3長期和綠營配合，他在2018年蘇貞昌參選新北市長時，就被委託發3篇文章的指令，來平息蘇貞昌因深澳電廠事件所受批評。