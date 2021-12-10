啟用「詛咒之力」闖關黑暗靈魂III　他付出慘痛肉身代價

▲黑暗靈魂III遊戲畫面。（圖／翻攝steam網頁）



記者崔子柔／綜合報導

日本一名遊戲玩家為了破解《黑暗靈魂III》（DARK SOULS III），竟然不惜讓身體像「被詛咒」，雖然成功攻破遊戲，但他卻因此罹患膀胱炎，苦勸大家不要效仿。

玩家大鳥（@Otori0704）8日在推特發文表示，在破高難度動作遊戲的關卡時，有個秘訣就是讓自己「憋尿到極限」，他認為，大腦在這樣的狀況下會更有警覺性，敵人的攻擊看起來會比平常來得慢。

大鳥表示，他就是用這招才攻破《黑暗靈魂III》，不過事後則發現自己罹患膀胱炎，感覺「像為了強大的力量被詛咒，自己也成為故事的一角」。

大鳥最後也提醒，健康比遊戲重要多了，膀胱炎還會不斷復發，奉勸大家不要效仿這招，想上廁所時就不要忍。貼文曝光後引起網友熱議，超過3萬人按讚、9千次轉發。