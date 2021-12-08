　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

腸病毒旺季工作育兒兩頭燒　范雲提「有薪防疫照顧假」入法

▲▼范雲舉行記者會呼籲有薪照顧假入法。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲舉行記者會呼籲有薪照顧假入法。（圖／范雲國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

冬天進入腸病毒「旺季」，根據衛福部規定，若同一班學生一周內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播。不過，民進黨立委范雲與婦女新知基金會8日舉行「腸病毒又要停課？家庭工作兩頭燒」記者會，呼籲兼顧國家防疫需求與家庭照顧需要，必須立法制定有薪防疫照顧假。

范雲表示，現在家長雖然可以請「家庭照顧假」因應臨時狀況，但天數不足，只要一次腸病毒停課，一年份的假直接梭哈。同時，沒有薪資補貼的照顧假，造成家庭經濟缺口；在機會成本選擇下，也常多由薪資較低的女性請假，惡化照顧性別分工不均、還可能產生職場性別歧視。

范雲指出，COVID-19疫情讓其看見不同的可能，因國家防疫需求而需要隔離者，可以申請津貼；因應照顧需求者，可以請假。參照國際經驗，各國也把疫情危機變轉機，發展出照顧友善的制度，例如挪威延長原本就有薪的家庭照顧假；德國制定學校和托育設施關閉期間，勞工可請6週有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也補助或支付照顧家庭的勞工薪資補貼。

婦女新知基金會會中發表今年5至7月實施的「疫情下的勞動與照顧」問卷線上調查結果，倡議部主任周于萱表示，疫情帶來的突發狀況，對女性勞工影響甚鉅。防疫照顧假和家庭照顧假等照顧假，對勞工來說最大的問題是「無薪」，其次是職場潛在對勞工的期待及衍伸出來的歧視。這些問題不是新問題，而是在疫情中更凸顯。整體而言，近七成的填答者認為疫情爆發後照顧時間增加，48.5%填答者表示疫情後只能改成由本人親自照顧，其中女性佔了88%，而其照顧對象以5歲以下子女者為最大宗。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，早在今年5月，民團就已發聲為照顧家中失能、失智老人及身心障礙者請命，為勞工爭取「防疫照顧假津貼」，彌補家庭因配合防疫所造成的經濟困難，然行政院僅編列250億元預算作為「家庭防疫補貼」，全國國小以下孩童約245萬、國高中特教生約5萬，共約250萬人，按人頭計算，每人1萬元，但家有老人、身心障礙者的長照家庭不該被忽視。

張筱嬋並指，事實上，受到疫情衝擊，5月中指揮中心就宣布規定日照中心、失智據點等社區式服務皆關閉暫停服務，甚至也有居家服務員受疫情影響進場服務意願，家人必須請假回家照顧的情況大增，嚴重衝擊弱勢長照家庭的生計。家總認為，疫情變化大，防疫已經是持久戰。政府防疫照顧假及津貼補助應該將照顧失能、失智、身心障礙者的長照家庭納入補助對象。

▲▼范雲舉行記者會呼籲有薪照顧假入法。（圖／范雲國會辦公室提供）

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
ET民調／「4大公投」調查出爐　這項首度未過半
特斯拉是無辜的！女駕駛停店門車格被Call移車　檢舉人曝光
百萬網美被男友「射到眼睛」！　崩潰示意圖：黏起來了
永和無頭屍！　高大成分析兇手「2手法」：熟人犯案
快訊／行刑式槍決新店爸　帽T殺手14:40抵台
老闆吸人妻母乳被打死　她偵訊「嚇到噴奶」
他「吃海鮮泡麵」心肌梗塞！　5族群要小心
小玉慘了！賣換臉A片　百萬賓士休旅被拍賣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

全台還有數十萬公頃公保地　顏寬恒籲政府盡速解編還權於民

李敖兒子爆也被林秉樞找過　「他說交代國安人員來查案」

吳釗燮：食安要用科學為證據　用公投決定本身就是民粹

林秉樞操盤粉專、YT頻道曝光！　5影片點閱數乏人問津

林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

政治、藝能、企業界都遭殃　朱立倫：我們都是民進黨網軍受害者

通通抓出來！民眾黨發動1人1信　要求政院徹查網軍

腸病毒旺季工作育兒兩頭燒　范雲提「有薪防疫照顧假」入法

史上最硬新制上路　洪孟楷諷：不如讓死忠粉絲簽「自願教召同意書」

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

全台還有數十萬公頃公保地　顏寬恒籲政府盡速解編還權於民

李敖兒子爆也被林秉樞找過　「他說交代國安人員來查案」

吳釗燮：食安要用科學為證據　用公投決定本身就是民粹

林秉樞操盤粉專、YT頻道曝光！　5影片點閱數乏人問津

林秉樞在藝術中心買畫不取貨　黃揚明：林的洗錢輪廓似乎要現形了

政治、藝能、企業界都遭殃　朱立倫：我們都是民進黨網軍受害者

通通抓出來！民眾黨發動1人1信　要求政院徹查網軍

腸病毒旺季工作育兒兩頭燒　范雲提「有薪防疫照顧假」入法

史上最硬新制上路　洪孟楷諷：不如讓死忠粉絲簽「自願教召同意書」

只有半年！預售實價登錄破6萬件　全年總銷估破兆

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！　震驚接拍片通知：為什麼是我

傳播妹愛上司機「狂接客賺100萬」齊私奔：迷戀他的尺寸！網急勸退

小蜘蛛確定演傳奇舞王！模仿蕾哈娜「黑絲襪Ｍ字腿熱舞」被翻出

「虎年熊大日曆」讓2022天天都療癒！兔兔、莎莉擴香石也超欠收

不想年後變「胖虎」！營養師教腰瘦5招：飯前這動作超重要

Omicron病毒顯微鏡下真實面貌曝光　表面呈皇冠狀刺突蛋白

Omicron有「免疫逃脫特性」　學者：籲高風險族群打第3劑

LIVE／蔡英文親自號召「台灣隊」　下令全黨1218站出來

「吃咖喱飯有屎味」！　男星遭廠商回嗆：你嘴巴有大便

政治熱門新聞

林秉樞聚餐4立委照「抓主揪」　他最後承認了

「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可檢舉項目限縮46項

開罰顏寬恒無照開挖土機？勞檢處給答案了

林秉樞相簿驚見1.2萬張備份　他曝「還有一個更可怕」

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

ET民調／公投綁大選47.5%首度未過半　不同意重啟核四48.6%再超車

快訊／中二選區立委補選號次出爐！顏寬恒抽中5號

柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍

「三接插藻礁」殘忍畫面曝光　朱立倫轟：蔡英文騙人民

打5次110警30分鐘才到！他痛批：能等幾個20分鐘？

藻礁被插滿三接鋼構「0.4公頃的很多倍」　鄭正鈐酸「英年藻逝」

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

林秉樞和立委吃「米其林1星」　連她都愛

更多熱門

相關新聞

遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

遭批「最差勁立委」　范雲：國民黨用女人血淚換政治紅利

民進黨立委范雲捲入同黨立委高嘉瑜家暴案風波，先是遭爆為施暴者林秉樞向總統府要電子輓聯，7日再被爆料曾與林男餐敘，引發國民黨批評，坐實「最差勁立委」的封號；不過，民進黨立委范雲8日上午受訪回擊稱，請國民黨不要再扭曲事實，利用女人的血淚和傷痛獲取政治紅利。

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

「林秉樞餐敘」赫見3名綠委　國民黨：民進黨全裝不熟？

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

林秉樞飯局赫見范雲　國民黨：最差勁立委

Omicron如何威脅全球經濟

Omicron如何威脅全球經濟

24職場防疫新規範　花蓮限期完成接種2劑疫苗

24職場防疫新規範　花蓮限期完成接種2劑疫苗

關鍵字：

范雲防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面