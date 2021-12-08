腸病毒旺季工作育兒兩頭燒　范雲提「有薪防疫照顧假」入法

▲范雲舉行記者會呼籲有薪照顧假入法。（圖／范雲國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

冬天進入腸病毒「旺季」，根據衛福部規定，若同一班學生一周內有2名兒童感染腸病毒，就要停課7天抑制傳播。不過，民進黨立委范雲與婦女新知基金會8日舉行「腸病毒又要停課？家庭工作兩頭燒」記者會，呼籲兼顧國家防疫需求與家庭照顧需要，必須立法制定有薪防疫照顧假。

范雲表示，現在家長雖然可以請「家庭照顧假」因應臨時狀況，但天數不足，只要一次腸病毒停課，一年份的假直接梭哈。同時，沒有薪資補貼的照顧假，造成家庭經濟缺口；在機會成本選擇下，也常多由薪資較低的女性請假，惡化照顧性別分工不均、還可能產生職場性別歧視。

范雲指出，COVID-19疫情讓其看見不同的可能，因國家防疫需求而需要隔離者，可以申請津貼；因應照顧需求者，可以請假。參照國際經驗，各國也把疫情危機變轉機，發展出照顧友善的制度，例如挪威延長原本就有薪的家庭照顧假；德國制定學校和托育設施關閉期間，勞工可請6週有薪照顧假；瑞典、紐西蘭也補助或支付照顧家庭的勞工薪資補貼。

婦女新知基金會會中發表今年5至7月實施的「疫情下的勞動與照顧」問卷線上調查結果，倡議部主任周于萱表示，疫情帶來的突發狀況，對女性勞工影響甚鉅。防疫照顧假和家庭照顧假等照顧假，對勞工來說最大的問題是「無薪」，其次是職場潛在對勞工的期待及衍伸出來的歧視。這些問題不是新問題，而是在疫情中更凸顯。整體而言，近七成的填答者認為疫情爆發後照顧時間增加，48.5%填答者表示疫情後只能改成由本人親自照顧，其中女性佔了88%，而其照顧對象以5歲以下子女者為最大宗。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，早在今年5月，民團就已發聲為照顧家中失能、失智老人及身心障礙者請命，為勞工爭取「防疫照顧假津貼」，彌補家庭因配合防疫所造成的經濟困難，然行政院僅編列250億元預算作為「家庭防疫補貼」，全國國小以下孩童約245萬、國高中特教生約5萬，共約250萬人，按人頭計算，每人1萬元，但家有老人、身心障礙者的長照家庭不該被忽視。

張筱嬋並指，事實上，受到疫情衝擊，5月中指揮中心就宣布規定日照中心、失智據點等社區式服務皆關閉暫停服務，甚至也有居家服務員受疫情影響進場服務意願，家人必須請假回家照顧的情況大增，嚴重衝擊弱勢長照家庭的生計。家總認為，疫情變化大，防疫已經是持久戰。政府防疫照顧假及津貼補助應該將照顧失能、失智、身心障礙者的長照家庭納入補助對象。