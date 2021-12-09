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陝西東漢墓葬出土2尊金銅佛像　中國佛像出現年代向前推進200年

▲陝西考古研究院發現的兩尊金銅佛像。（圖／翻攝央視）

▲陝西考古研究院發現的兩尊東漢時期金銅佛像。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西省考古研究院今（9）日透露，考古人員在陝西省咸陽市渭城區成任村東南發現6座東漢晚期墓葬，其中一座墓葬中出土2尊金銅佛造像，是目前大陸考古界發現年代最早的獨立金銅佛造像。隨著這兩件佛像出土，中國佛像出現的年代前提約200年左右，間接證明在東漢時代，佛教已經在中原地區有著廣泛的基礎和大範圍的傳播。

▲陝西考古研究院發現的兩尊金銅佛像。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，這兩件金銅佛像發現於其中一座墓葬主墓室西北角。一件為釋迦牟尼立像，高10.5公分，佛像頭頂有球狀高肉髻，身穿袈裟，腳踏覆蓮台，左臂下垂，手握火炬狀法器。另一件呈片狀，高15.8公分，正面浮雕五尊坐佛，都是釋迦牟尼佛，結跏趺坐於仰蓮台上。

陝西省考古研究院研究員李明表示，這兩件金銅佛像具有非常典型的犍陀羅造型藝術風格，兩尊佛像都是銅錫鉛合金，「基本上能確定是本土鑄造，但帶有明顯的外來因素，是模仿犍陀羅造像製作的佛像，帶有早期佛像的典型特徵。」

▲陝西考古研究院發現的兩尊金銅佛像。（圖／翻攝央視）

據了解，佛教在東漢時期傳入中國。學術界研究指出，東漢時期在西南地區和東南地區已出現佛教形象元素，但都依附於搖錢樹、魂瓶、建築等的裝飾圖案和部件，反倒是獨立的、體現宗教信仰意義的佛像要到唐後十六國時期才出現。

因此，這次考古發現把佛像出現的年代向前提了約200年左右，證明在東漢時期，佛教已經有著廣泛的基礎和大範圍的傳播，對於研究佛教的傳入及佛教在中國早期傳播具有非常重要的研究價值。

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