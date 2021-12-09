男男戀、女女、跨性都有！台灣第一本LQBTQ+漫畫《彩虹公寓》誕生

▲台灣第一本LQBTQ+的漫畫合集《彩虹公寓》發行。此頁面為盧卡斯創作，點圖可放大。（圖／大辣出版）



記者林育綾／綜合報導

台灣第一本LQBTQ+的漫畫合集《彩虹公寓》發行！大辣出版長年以「大人的漫畫」和大膽挑戰情色主題為主軸，如今攜手6位創作者，以未來即將出現的一棟「性別友善公寓」為主題，各自發展6篇不同色彩的短篇漫畫。

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▲《彩虹公寓》故事以一棟未來即將出現的「性別友善公寓」為主題，發展6篇短篇漫畫。（圖／大辣出版）



6位創作者分別為MORIKU墨里可、陳沛珛（改編原作李屏瑤）、Elainee、NIN、李瑋恩、盧卡斯，故事以一棟未來即將出現的「性別友善公寓」為主題，發展6篇短篇漫畫，按照各自細膩的觀點，描繪不同性傾向的人們生活中的苦辣酸甜，從1樓爬到7樓，彷彿一個過程。

▲漫畫家按照各自細膩的觀點，描繪不同性傾向的人們生活中的苦辣酸甜。此頁面為盧卡斯創作，點圖可放大。（圖／大辣出版）

大辣出版提到，2024年並不遙遠，這充滿著圖像視覺與彩虹光譜的7層樓，就像是一場台灣當代同志生活的呈現，反省，思考，再創作。同志文本在台灣社會發展了數十年，各類文學、影視、劇場、社會運動中，都可看到台灣同志創作的生命力；然而從漫畫去了解同志，或許會是一個很好玩、很有搞頭也很新鮮的方式。

▲▼此頁面為陳沛珛（改編原作李屏瑤）創作，點圖可放大。（圖／大辣出版）



這7層樓的6個作品，除了故事、議題、美術的多樣，也營造一種熟悉的親切感，是整部漫畫最讓人憐惜之處。出版社表示，台灣過去也有零星的同志漫畫，有些搞笑，有些嘲諷，有些把同志畫得超性感，而《彩虹公寓》應該是第一部完整的同志概念漫畫集。

▲▼此頁面為MORIKU墨里可創作，點圖可放大。（圖／大辣出版）