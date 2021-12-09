感情糾紛！花蓮3男打傷夫妻逃逸　拒捕襲警遭強勢壓制

▲3名男子遭攔截拒捕襲警，員警強勢壓制逮捕移送偵辦。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮夏姓男子因感情糾紛，7日晚間夥同2名男性友人，找林姓女子談判理論，不料雙方一言不合大打出手，隨後夏男等駕車逃逸。警方佈線追緝攔截逮捕時竟也遭辱駡襲擊，最後經員警強勢壓制，才將3人逮捕，依刑法聚眾鬥毆、妨礙公務等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮佳民派出所12月7日晚間9點左右接獲報案，表示有1車3人來康樂一街要打人，警方獲報後立即派員前往現場。

警方到場後了解，31歳夏姓男子因感情糾紛夥同其友人田姓男子及劉姓男子找被害人林姓女子理論。過程中雙方一言不合便發生拉扯造成林姓女子及其丈夫受傷，由於警方到場後滋事車輛已離開，員警立即通報勤務中心，請線上警力攔查滋事車輛。

隨後新城所員警於新城鄉北三棧將該車輛攔停，乘客夏姓及劉姓男子全身散發濃濃酒氣，盤查身分時，2名男子侮辱及攻擊員警，在拉扯中也造成兩名員警擦傷，警方立即控制現場並壓制不法氣焰，警方依刑法聚眾鬥毆、妨礙公務等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

新城分局強調不容許轄區發生暴力事件，並將持續貫徹暴力零容忍的態度，以展現警方維護轄內治安及民眾安全之決心。