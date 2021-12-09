奶奶用「老鼠熬油」治燙傷　害愛孫「嚴重感染」住進ICU

▲愛孫傷口嚴重感染，住進ICU。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一名奶奶為了幫孫子治療燙傷，竟使用「老鼠熬油」的傳統偏方治療，導致孫子嚴重感染，被送入ICU。據了解，所謂的「老鼠熬油」偏方，是使用未睜眼的初生小老鼠製作，將小老鼠搗成肉泥，泡入香油內浸泡，埋在地下浸泡3年，之後就能取出備用。

根據陸媒報導，河南省兒童醫院的醫生表示，醫院曾遇過一個燙傷的男童，奶奶用「老鼠熬油」的偏方來治療燙傷，「她把老鼠泡在香油內，接著再搗碎，弄成肉泥狀，塗抹到燙傷的部位，結果造成了嚴重感染，住進ICU。」

▼「老鼠熬油」偏方在許多農村都有流傳，但完全沒有科學根據，反而會導致傷口感染。（圖／翻攝微博）



事實上，「老鼠熬油」的事件2018年就曾在河南發生過，當時是一名小女童燙傷，奶奶想到自己有一瓶多年前製作的「老鼠熬油」，就為女童塗抹在傷口部位，直到父母發現不對勁，才將女童送到醫院。

醫生檢查後發現，女童的傷口部位已經嚴重感染，出現了大量膿液、膿痂，必須盡快治療，否則可能影響到手指頭的功能。

但令人傻眼的是，奶奶竟不以為然，仍嘴硬表示，「其實我們這本來都快好了，這種方法根本都不會留疤，這都是老人們留下的土法，可好使！」

據奶奶表示，所謂的「老鼠熬油」，必須使用剛出生，尚未睜眼、未長毛的小老鼠來製作，將老鼠放入香油瓶內浸泡，埋在地下3年（搗成肉泥可縮短時間）之後，就可以挖出來備用。

醫生強調，被燙傷之後第一件事情不是使用偏方，也不是送醫院，而是要先沖、脫、泡、蓋，最後才送醫院，「不要輕信民間的土法亂敷藥或憑經驗為孩子抹香油、搽鹽、肥皂、醬油、牙膏等，這樣不僅會給後面治療增加難度，還有感染的危險。」