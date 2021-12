兒童染Omicron出現「不尋常皮疹」　醫警告：有3大症狀快就醫

▲ Omicron變異株在南非造成大量5歲以下幼童住院。圖為兒童施打疫苗。(圖/路透)

新冠變異株Omicron來勢洶洶,各國現在都聞之色變。英國一名醫生即警告,在感染Omicron的兒童中,有15%O出現不尋常的皮疹症狀,此外還會伴隨疲勞、頭痛及食慾不振等3大症狀。

據英國《每日鏡報》(Daily Mirror)報導,位於倫敦北部的全科醫生洛伊德(David Lloyd)提出幾個年經人染上Omicron常見的症狀,確診的兒童中,約有15%出現皮疹,還有疲勞、頭痛和食慾不振等3大不適症狀。根據洛伊德的說法,Omicron的早期病例似乎與其他菌株的症狀略有不同。

洛伊德在接受天空新聞(Sky News)專訪時提到,疲勞、頭痛和食慾不振等症狀「非常重要」,皮疹也不可忽視,「先前確診的新冠肺炎患者有一小部分也出現皮疹,但確診Omicron的兒童是多達15%都出現皮疹」,「我們開始更瞭解這種病毒,並加以留意」。

洛伊德指出,Omicron在當地感染人數上升「很快」,「我們希望它不要像Delta一樣致命,並希望我們能夠戰勝它,但這是一個令人擔憂的時刻」。Omicron在英國的病例已達到437例,有專家預測,在大約10天內,英國的Omicron病例可能比一些旅遊紅色名單上的國家還要多。

