安平警召開超商安維座談會　傳授防身術自保報警

▲台南市警四分局為強化安平地區超商等店家安全，舉辦「超商賣場與加油站安全聯繫暨自我防衛訓練座談會」，傳授宣導店員自我防衛的觀念，共同建構防制機制，守護超商安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市警四分局為強化安平地區超商等店家安全，8日舉辦「超商賣場與加油站安全聯繫暨自我防衛訓練座談會」，藉由此會議深入了解需求，並傳授宣導店員自我防衛的觀念，共同建構防制機制，守護市民朋友「柑仔店」的共同的回憶。

四分局座談會邀請轄內超商、賣場、加油站等24小時營業之店家，同時請安平區公所、各里里長及民防、義警及守望相助隊等協勤民力一同參與，會議開始先感謝「統一超商昜昇門市」與「萊爾富超商古堡門市」協助警方攔阻與查緝詐欺犯罪集團有功，同時對「海頭社區巡守隊」與「石門社區巡守隊」榮獲台南市績優守望相助隊殊榮，由四分局長甘炎民為此特致贈感謝狀及禮品，感謝對安平地區治安的付出，會議活動互動相當熱絡。

四分局倡導將超商、社區及警力密切結合，共同打造安平安全網絡，將結合民力加強店家周邊巡守、增設電子巡簽密度提升見警率，以及強化超商自我防衛能力與建立暢通無礙的聯繫窗口，並說明警方強化超商及周邊安全維護作為。此外透過近期治安事件案例，向與會來賓宣導自我安全防衛觀念，同時由四分局教官實施簡單好記的基礎防身術教學，藉由現場實際操作，提升自我防衛觀念及自保能力。

在意見交流時，昜昇門市店長特別分享攔阻詐欺款項的經驗，對於被害人神色慌張及繳費時支支吾吾的神情，完全符合警察宣導遭詐騙被害人特徵，當下立即通知警方前來，順利攔獲款項，對於能對治安付出一份心力，避免民眾財產損失，感到相當開心；另國平門市也反應常有酒客滋擾，深夜危險之情況，第四分局建議各超商如遇有不理性民眾，切勿刺激或強加阻止，應委婉拖延並即時通報警方前來介入處理，避免自身陷入危害，會議交流熱絡，紛紛表示此次開會內容相當受用，也感謝第四分局的用心與關懷。

四分局長甘炎民表示，面對近期超商暴力事件頻傳，四分局已全面檢視安平地區超商及24小時營業處所之治安狀況，運用規劃警力、民力（協勤民力）與超商自我防衛能力，將超商、社區及警力密切結合，同時呼籲各從業人員遇有暴力傾向及不理性顧客時，應立即通報第三方之公權力介入處理，勿自行與顧客發生衝突，自保優先。