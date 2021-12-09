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美國舉辦民主峰會前　中國先辦「南南人權論壇」批西方霸權

▲▼南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）。（圖／翻攝自YouTube／央視）

▲在美國召開民主峰會之前，中國先辦南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）。（圖／翻攝自YouTube／央視，下同）

中央社台北8日電

美國召開民主峰會前夕，中國8日邀集近百個發展中國家和組織舉辦「2021．南南人權論壇」，批評一些西方國家自詡「人權衛士」，是「假人權真霸權」，並讚揚中國為國際人權作出貢獻。

綜合中國官媒央視新聞、新華社報導，「2021．南南人權論壇」8日在北京舉行，來自近100個國家和國際組織的高級官員、專家學者、駐中使節等近400人以線上線下方式參會。今年主題為「人民至上與全球人權治理」。

▲▼南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）。（圖／翻攝自YouTube／央視）

中國國家主席習近平向「2021．南南人權論壇」致賀信，宣稱中國共產黨始終是尊重和保障人權的政黨。中國堅持以人民為中心，把人民利益放在首位，以發展促進人權，推進全過程人民民主，促進人的自由全面發展，成功走出一條符合時代潮流的人權發展道路，推動中國人權事業取得了顯著成就，14億多中國人民在人權保障上的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

習近平並稱，人權實踐是多樣的。世界各國人民應該也能夠自主選擇適合本國國情的人權發展道路。中國願同廣大發展中國家一道，弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，為促進國際人權事業健康發展貢獻智慧和力量。

報導稱，與會嘉賓們指出，各國都可以而且應當走適合自身國情和人民需求的人權發展道路。全球人權治理要由各國共同商量。一些西方國家自詡「人權衛士」，打著人權旗號干涉別國內政，服務自身政治目的，是「假人權真霸權」。

▲▼南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）。（圖／翻攝自YouTube／央視）

與會嘉賓們還稱，中國鮮明提出「人民幸福生活是最大的人權」，採取一系列政策舉措增強人民獲得感幸福感安全感，成功走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，「為國際人權事業作出重要貢獻」。

南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）是中國於2017年邀集發展中國家、組織主辦的國際論壇，每2年舉行一次。

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南南人權論壇

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