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75吋 4K QLED電視「不到5萬」　OVO主打簡單介面長輩好上手

▲ovo TV。（圖／OVO提供）

▲OVO電視主打QLED技術高規面板，售價17,980元起。（圖／OVO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣串流裝置平台OVO，今（12／8）正式對外發表旗下首款電視產品，主打QLED面板，可支援4K畫質，最大特色是內建多種影音平台，並設計單一介面，無需額外設定，遙控器一打開就可看，小孩跟長輩都能輕鬆上手，電視產品將推出4種螢幕尺寸，打頭陣43吋規格售價僅17,980元，入手價跟上手度都算優。

台灣電視品牌百家爭鳴，日系韓系各有擁護，OVO主打高CP值、追劇好上手不用繁複設定切入市場，內建合法授權影音包括LINE TV、friDay影音、Disney+和YouTube等，不需外接機上盒或電腦裝置，並以整合介面OVO TV OS直接操作，讓使用者不用重新學習。

▲ovo TV。（圖／OVO提供）

OVO QLED電視43吋即起開賣，售價17,890元，55吋、65吋與75吋規格也將陸續上市，最慢1月底在市場到位，上市優惠價則分別為55吋售價24,980元、65吋售價29,980元、75吋售價49,980元，預計以親民入手價擴大市佔。

OVO執行長吳有順表示，台灣電視市場每年出貨量約95萬至100萬台，預計OVO QLED電視首年銷量約2至3萬台，目標是能挑戰10%的市場佔有率。也就是每年達到9.5萬至10萬台的銷量。

▲小米雙12家電優惠。（圖／翻攝小米官網）

▲小米雙12推家電最新優惠。（圖／翻攝小米官網）

另款主打高CP值的小米電視，近期也推出雙12限時優惠，今年才發表的65吋小米智慧顯示器，特價加上領券優惠，最低不到18,000元就能買到，其他包括小米智慧顯示器 P1 55吋降價2,000元，特價15,999元，領券折扣14,699元；P1 50吋也降價1,000元，特價14,999元，領券後最低入手價只要13,699元。

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