永和無頭屍「背部特徵曝」！利刃狠剁分屍　警研判在地人犯案

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市永和今(8日)上午10時許驚傳分屍命案，男性死者頭部、四肢均遭利刃砍斷，僅軀幹部分被棄置在保平路巷內大排水溝中，分屍手法宛若古代酷刑「人彘」。據報案人指出，死者背部焦黑，右肩胛上還有一個拳頭大小的紅色印記，不清楚是胎記還是生前遭虐；但警方表示，該紅印應是太陽曬傷所留下。

▲新北永和今傳出驚悚分屍案。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方今早上午10時20分許獲報，永和區保平路巷內一處大排水溝中發現浮屍，經警消到場查看後，赫見遺體背部朝上，且無頭、無四肢，僅剩下一截軀幹，場面十分驚悚。

報案人指出，死者下半身穿著繫有皮帶的藍色格紋褲，背部焦黑，且右肩胛還有一處約拳頭大小的紅色印記，不清楚是胎記、抑或是生前遭人虐打所留下。但對於報案人說法，警方澄清，死者下半身穿的是格紋內褲，且該處紅印經仔細查看後，研判應是太陽曬焦。

初步勘驗，死者頭部、四肢均遭切斷，大腿剩下三分之一、手臂則是肩膀以下全部消失，雖然傷口處因泡水浮腫，但連接在軀幹上的殘肢長度卻異常對稱，確定就是遭人分屍；且從傷口切面研判，凶嫌應是使用菜刀、或開山刀等利刃剁斷分屍。此外，由於尋獲屍體的地點位於永和在地的瓦磘溝，研判應是熟悉地形的在地人所為。

目前該遺體已打撈上岸，並送往板橋殯儀館，警方正採集DNA比對、調查死者身分，同時遺體也將以最速件相驗、解剖，以釐清案情。

▼死者遺體只剩下軀幹，漂浮在瓦磘溝中。（圖／翻攝記者爆料網）