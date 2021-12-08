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還有約4萬劑莫德納12／12到期！各縣市可提供宣導禮品拚打氣

▲▼指揮中心12/3記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布，解凍後莫德納目前約有不到4萬劑將於12/12陸續到期，指揮中心今日宣布延長開設台北車站莫德納疫苗施打站，持續提供百元價值禮品，估計這段期間可接種1.5萬至2萬劑疫苗，各縣市也可以提供相關疫苗宣導品，鼓勵接種莫德納。

▲▼台北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」，陳時中、周志浩及莊人祥訪視及感謝醫護 。（圖／指揮中心提供）

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▲台北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」，陳時中、周志浩及莊人祥訪視及感謝醫護 。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，昨(7)日屆效之莫德納疫苗皆已用完，此外，約有4萬劑解凍後28天之莫德納疫苗即將於12月12日到期；為使資源有效運用，並為提升民眾莫德納疫苗第一劑、第二劑施打意願，各縣市至12月21日止，均可提供接種疫苗之宣導品，以鼓勵民眾踴躍接種莫德納疫苗。

為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心自今(2021)年12月5日起在臺北車站開設「莫德納疫苗施打站」，由於民眾接種踴躍，除原三軍總醫院松山分院醫護人力外，已於12月6日起再協調三軍總醫院及衛生福利部臺北醫院醫療人力增設2個施打處，截至12月7日止，累計接種5,623人次。

為擴大接種服務，符合民眾接種需求，該接種站將延長服務時間至12月12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。

▲▼臺北車站設站海報。（圖／指揮中心提供）

▲臺北車站設站海報。（圖／指揮中心提供）

指揮中心強調，除設置施打站外，並已協調衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院，增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務；另其餘廠牌COVID-19疫苗亦可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」、或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。呼籲民眾把握機會儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

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