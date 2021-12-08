必吃炸馬鈴薯球、瑪格莉特披薩！法國人最愛「冷凍超市」搬進超商了

▲法國人最愛冷凍超市「Picard」搬進台灣超商了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

法國人最愛冷凍超市搬進台灣了！有超商獨家引進法國必買、必逛的冷凍超市品牌「Picard」，並網羅超過70款道地法式美食，從前菜、湯品、主餐到甜點通通一次滿足，其中，一定要嚐鮮的就是炸馬鈴薯球、瑪格莉特披薩、巧克力脆皮甜筒等，只要輕鬆用微波或烤箱加熱就可端上桌，即日起在指定門市、網路商城都買得到。

▲▼前菜、甜點通通一次滿足。

為了滿足不能出國又想吃異國美食的人，全家特意引進法國國民冷凍超市品牌「Picard」，Picard主打從前菜、主餐、湯品到甜點一次購足，並將平常只能在餐廳才能吃得到的法式料理全變身成冷凍食品，讓消費者在家就可以輕鬆吃法餐。

全家網羅超過70款Picard冷凍商品選擇，首波一定要吃外酥內軟的「炸馬鈴薯球」、番茄結合馬茲瑞拉起司的「特級瑪格莉特披薩」等，還有像是巧克力脆皮甜筒、法式傳統甜點馬卡龍等甜點，通通要吃到，即日起陸續開賣，可透過逾1000間限定門市購買，也可在全家網路商城、全+1Line群組買到。

▲▼7-11開賣最新鍋貼、生煎包。



另，7-11近日則開賣2款下午茶、宵夜小點，首推重口味「御料小館宗家府泡菜鍋貼」，以韓國宗家府泡菜搭配韓國辣椒醬調味帶出泡菜鮮甜與辣椒豆瓣味，結合在地豬後腿肉，每一口都能吃到微辣口感、青菜甜味，爽口又解膩；還有這款「御料小館上海風生煎包」，軟Q有咬勁的外皮包裹著以在地後豬腿肉製成結合薑、麻油、醬油等調味之內餡，大口咬下飽滿又多汁，現在衝門市就能吃到。

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