今天衝吃！麥當勞「香芋派」限時回歸了　每一口都咬得到芋頭顆粒

▲終於等到香芋派回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等了1年！麥當勞超人氣甜點「香芋派」終於重磅回歸，大口咬下不僅可以吃到濃郁芋頭香，還有芋頭顆粒，搭配酥脆派皮，每年冬天都是芋頭控必吃甜點之一，即日起至2022年1月18日限定開賣或售完為止。另，近日bb.q CHICKEN也推出全新「楓糖奶香蒜味炸雞」，全台限量1萬份，通通要把握機會吃。

▲香芋派吃得到芋頭顆粒。

麥當勞除了經典蘋果派之外，「香芋派」絕對是不能錯過的甜點之一，每年只要一開賣就會吸引一票芋頭控搶吃，酥脆派皮夾著綿密芋頭餡，還吃得到芋頭顆粒，每一口都好吃到不行，即日起至2022年1月18日限時回歸或售完為止，今年沒吃到就要再等一年，趕緊衝門市吃。

▲bb.q CHICKEN推期間限定新口味「楓糖奶香蒜味炸雞」。

另，因韓劇《孤獨又燦爛的神－鬼怪》爆紅的人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，近日也推出全新「楓糖奶香蒜味炸雞」，酥脆炸雞結合濃郁香甜楓糖醬，咬下後蹦出香濃奶油香，還散發著蒜香，鹹甜滋味罪惡爆表，全台限量只有1萬份，有全雞、半半炸雞、雙味全雞、去骨炸雞及雞翅等選擇，趕緊衝門市吃。

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