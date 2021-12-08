更保花蓮分會助吸毒者就醫　更生之路需你我馳援

▲更保花蓮分會日前協助一名吸毒的更生人強制就醫，但出院後才是真正的挑戰。（圖／視覺中國CFP）

更保工作人員長期開拓地方資源及深耕地方，推動更生保護工作，每位夥伴都已內建出屬於自己獨特的社會資源庫，但隨著不同個案需求，這個資源庫內容也越來越豐富，得以讓分會在第一時間接住並協助至分會求援的個案。

11月，更保花蓮分會接獲一位因吸食毒包後的「不知道」先生求援。稱其為「不知道」先生，是因為問他問題多數都回答「不知道」。在徐主任及曾個管師雙倍耐心及引導下，「不知道」先生擠出「昨天還住在人安」的線索。有了這個線索，個管師馬上聯繫花蓮人安站站長，以了解個案面臨實際狀況，分析其需要的是下一個安置處所。徐主任得知案父的聯繫方式後，立即啟動案家關懷模式。不出所料，案父道出多年來的無奈及無力。為此，分會人員對其說明更保可協助的內容（但需要個案同意配合）。

分會人員討論應以就醫為第一優先考量，取得個案同意後安排計程車送其就醫，個案因隨身行李仍在他處，在前往醫院的途中，利用紅燈等待時段逕自開車門下車，下車後又繞回分會，見案主的情緒開始脫序，分會尋求花蓮地檢法警長協助並通報轄區派出所。個管師第一時間以疑似精神病患轉介單通報衛生單位，通報過程中，個案跑到花蓮縣議會並拿石頭砸議會玻璃門，還登上地方新聞。

隔天個管師接獲就業配合單位來電告知個案已安置在慈濟醫院就醫，但沒多久又從醫院跑出來，經過一番了解，才知道個案最後被送往805醫院強制就醫了。分會人員終於暫時放心。不過，「不知道」先生未來出院後將何去何從，則是下一個考驗。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》12月電子報）