　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保花蓮分會助吸毒者就醫　更生之路需你我馳援

▲毒品，吸毒。（圖／視覺中國CFP）

▲更保花蓮分會日前協助一名吸毒的更生人強制就醫，但出院後才是真正的挑戰。（圖／視覺中國CFP）

更保工作人員長期開拓地方資源及深耕地方，推動更生保護工作，每位夥伴都已內建出屬於自己獨特的社會資源庫，但隨著不同個案需求，這個資源庫內容也越來越豐富，得以讓分會在第一時間接住並協助至分會求援的個案。

11月，更保花蓮分會接獲一位因吸食毒包後的「不知道」先生求援。稱其為「不知道」先生，是因為問他問題多數都回答「不知道」。在徐主任及曾個管師雙倍耐心及引導下，「不知道」先生擠出「昨天還住在人安」的線索。有了這個線索，個管師馬上聯繫花蓮人安站站長，以了解個案面臨實際狀況，分析其需要的是下一個安置處所。徐主任得知案父的聯繫方式後，立即啟動案家關懷模式。不出所料，案父道出多年來的無奈及無力。為此，分會人員對其說明更保可協助的內容（但需要個案同意配合）。

分會人員討論應以就醫為第一優先考量，取得個案同意後安排計程車送其就醫，個案因隨身行李仍在他處，在前往醫院的途中，利用紅燈等待時段逕自開車門下車，下車後又繞回分會，見案主的情緒開始脫序，分會尋求花蓮地檢法警長協助並通報轄區派出所。個管師第一時間以疑似精神病患轉介單通報衛生單位，通報過程中，個案跑到花蓮縣議會並拿石頭砸議會玻璃門，還登上地方新聞。

隔天個管師接獲就業配合單位來電告知個案已安置在慈濟醫院就醫，但沒多久又從醫院跑出來，經過一番了解，才知道個案最後被送往805醫院強制就醫了。分會人員終於暫時放心。不過，「不知道」先生未來出院後將何去何從，則是下一個考驗。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》12月電子報

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
科技老總小三聽到併購案！　買賣近百張股票慘了
水豚母女大逃家！　台北動物園逮回：為了蹭馬來貘的飯
存股族看過來！「高股息ETF」大PK　專家分析1重點
快訊／新社花海擋土牆倒塌！1人遭壓「頭部變形」
快訊／永和驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！
骨灰罈紅茶退位！　好市多再推「莊嚴神物」千人傻眼　
撞擊瞬間曝！媽載高中兒上學「突變換車道」　遭大貨車輾壓
汐止5車連環撞！　2車遭夾成廢鐵
「紅黃線違停」不能再檢舉　民眾可舉發項目剩這46項

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更保花蓮分會助吸毒者就醫　更生之路需你我馳援

更保臺東分會舉辦照服員訓練班　9名學員有7名順利就業

更保基隆分會偕同跨單位齊力關懷更生人助順利復歸

平冤好書推薦—《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

更保花蓮分會助吸毒者就醫　更生之路需你我馳援

更保臺東分會舉辦照服員訓練班　9名學員有7名順利就業

更保基隆分會偕同跨單位齊力關懷更生人助順利復歸

平冤好書推薦—《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》

ET民調》吳崑玉／四項公投三看壞　藍營別再到處怪

公投投票倒數10天　民進黨立委自費印「四個不同意」貼紙

女遭媽男友下藥硬上！提告後「還被強擄當性奴」

公園擺攤養家遭檢舉　嘉義徐小弟超正向回應！姑姑說捐款會助弱勢

印尼全隊退出世錦賽　上屆男雙金牌大魔王組合將無緣拚衛冕

大摩上修蘋果目標價至200美元！　看好自駕車、VR等新品「股價漲逾3%」

羅冠聰將於民主峰會演講　香港保安局長怒罵：散播政治謊言！

文曄科技併購宣昶爆內線交易　老總小三做這件事時聽到消息賺66萬

柯文哲才嗆政院查網軍　前幕僚爆：李柏璋曾是柯的義勇軍

北市下週提重陽敬老金覆議！藍綠祭甲動　柯文哲：2黨何時合作在一起？

破解土耳其冰淇淋「抓老闆那根」　正妹開心炫耀最後還是被整了...

法律熱門新聞

更保基隆分會跨單位關懷更生人

告訴6月期限　法界：過了就GG

更保臺東分會照服員訓練班結訓

平冤好書推薦—《為清白辯護》

李善植／和解書有法律效力嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

給說法／借車出事，車主要賠嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

更多熱門

相關新聞

更保臺東分會照服員訓練班結訓

更保臺東分會照服員訓練班結訓

更保臺東分會辦理照顧服務員培訓課程，培訓更生人及其眷屬加入長照服務行列，今年結訓後一個月內已有7人順利就業，其中5人已在長照機構服務。

法官被性招待還撩人妻　轉任律師遭停職

法官被性招待還撩人妻　轉任律師遭停職

更保基隆分會跨單位關懷更生人

更保基隆分會跨單位關懷更生人

高嘉瑜家暴案　教你如何自保

高嘉瑜家暴案　教你如何自保

犯保協會南投分會提前舉辦冬至關懷活動

犯保協會南投分會提前舉辦冬至關懷活動

關鍵字：

法律更生人更生保護更保花蓮分會吸毒強制處分精神疾病

讀者迴響

熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

林秉樞當眾扯髮逼跪高嘉瑜　原因竟是他沒來

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南現排隊買房人潮　30人熬通宵為了搶一屋

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

已婚女演員被爆睡完就翻臉！　小王崩潰：說我是ATM

年輕時打老婆　男中風遭妻子凌虐14年致死

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面