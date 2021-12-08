再涼1天一路暖到周末！這天「雨彈轟大台北」　下周變天氣溫急墜

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風影響，各地清晨氣溫涼冷，苗栗西湖出現本島最低溫10.4度。白天雲量較少，西半部可見陽光，氣溫回升，入夜後溫度又會下降。明天起冷空氣減弱，到周末前天氣都較溫暖，不過周五水氣略增，大台北地區降雨機率提高，下周一起東北季風再度增強，北、東又將轉濕涼。

▲今日白天溫度較暖，入夜後氣溫偏涼。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局預報員朱美霖表示，今日仍受東北季風影響，各地早晚氣溫偏低、白天回暖，西半部注意日夜溫差較大。今晨苗栗、台南、南投、雲林都出現10到11度左右低溫，中部約13到15度，其他地區16度到19度。

▲周四到周末天氣溫暖。（圖／記者林敬旻攝）

今日大環境水氣少，西半部天氣晴朗、氣溫回升，東半部、大台北地區有短暫零星雨，入夜後基隆北海岸、東北部雨勢略增。周四冷空氣減弱，各地天氣穩定溫暖，周五水氣增加，大台北地區降雨機率提高，不過周末兩天又會回復穩定溫暖的天氣。

下周一開始東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率提高，且周日入夜後，北台灣的氣溫就會明顯下降，其他地區早晚溫度也會降低。另外今(8)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，目前(10時)臺東已觀測到2.5米的浪高。

▲一周溫度變化趨勢圖。（圖／資料照）