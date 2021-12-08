企業千金為他淪小三陪泡　百億小開回應了

▲2021年9月15日10 : 07，傅若軒（左）與吳姓千金（右）毫不避諱2人的婚外情的關係，高調放閃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上市公司、國內保健產品龍頭的佳醫集團傅姓少東驚傳婚外情！知情人士向本刊爆料，傅與一名氣泡水公司千金交往親密，2人出雙入對如熱戀情侶，本刊亦多次直擊2人出遊、吃飯、泡湯，對婚外情毫不避諱。

另一名傅妻的友人B小姐告訴本刊，傅若軒有了小三後，曾主動向妻子表達離婚的想法，卻不想支付贍養費，等於要妻子「淨身出戶」，傅妻無法接受，不願意離婚，由於傅從去年底與妻分居後，公然跟小三出雙入對，甚至多次被妻子的朋友目睹，傅妻忍無可忍，已蒐集證據、找好律師，準備對丈夫及吳姓千金提出侵害配偶權訴訟。

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▲傅若軒（左）與妻子（右）從大學時代就認識，看似美滿的豪門婚姻卻因傅外遇而變調。

本刊調查，現年40歲的傅若軒，中央大學資管系畢業，目前在佳醫集團某公司擔任總經理，同時也是公司董事及商會副主席，時常在媒體和行銷廣告中曝光，嶄露集團接班人的態勢。傅的緋聞對象吳姓千金年約30歲，家族是知名水、酒類設備製造商，在父親創辦的氣泡水公司擔任品牌行銷總監，相當活躍。

佳醫集團創立於1980年，年近70歲的創辦人傅輝東，原本是洗腎室技術員，後來自立門戶成為血液透析設備及耗材供應商，40年來集團經營範疇已經從貿易角色，擴增為醫院管理、血液透析、眼科、呼吸治療、復健、長期照護、醫學美容、血液淨化、牙科等連鎖經營管理，成為全方位整合的醫療健康產業，在全球共有10幾家公司，年營業額近百億元。

針對傅若軒偷吃吳姓千金，本刊向傅妻求證，她不願多談，只證實目前與丈夫分居中，丈夫週末仍有盡到照顧小孩的責任，至於離婚協議內容委由律師處理中，細節不便透露。

本刊向傅若軒求證婚外情一事，傅聽到記者表明身分並詢問問題後，僅表示：「沒這回事！」就匆匆掛上電話，本刊再度撥打後無人接聽；另本刊亦致電吳姓千金任職的氣泡水公司，公司人員稱她不在，要記者留下聯繫方式，至截稿前尚無回應。



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