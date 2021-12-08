美官員：台灣獲邀出席民主峰會　能做有意義承諾

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

美國本週將召開民主峰會，台灣也在受邀名單。美國資深官員表示，台灣為領先民主政體，對峰會防範威權主義、打擊貪腐與促進人權目標能作出有意義承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）將於9至10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表出席，與全球100多個民主國家領袖及代表討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題。

美國資深官員今天在電話背景簡報中被問及台灣將在峰會扮演什麼樣的角色時表示，美方視台灣為領先的民主政體，在推進更為透明、反應敏捷與充滿活力的民主方面擁有豐富經驗，是個有力的例子。美方也視台灣是防堵虛假訊息與新興技術使用的最佳實踐，政府治理更是透明與反應敏捷。

這名資深官員並強調，台灣參與民主峰會是基於台灣關係法、美中三公報與六項保證為指引的一個中國政策。美方認為台灣可以對峰會的防範威權主義、打擊貪腐與促進國內外人權目標作出有意義承諾，「這就是台灣的角色」。

在民主峰會召開前夕，未獲邀與會的北京政府發布「中國的民主」白皮書，自稱中國的「全過程人民民主」是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」。

對此，這名資深官員沒有正面回應。官員表示，民主峰會是要為民主革新與透過集體行動解決民主面臨的最大威脅提出積極的議程，威權的核心是脆弱的，民主的內在能力可以更新和糾正路線，實現靈活性、包容性與復原力，並找到因應複雜挑戰的解決方案。峰會的真正目的是聚集不同的參與者，為民主革新建立共同基礎。