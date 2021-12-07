三總驚爆集體舞弊！多名牙醫涉「浮報收回扣」　8人遭約談

▲三總牙醫李宗益因涉詐健保收回扣等案已被收押，檢調懷疑有其他牙醫同事配合犯行。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

三總牙醫李宗益因涉嫌偷開診所賺外快上千萬元，日前遭法院裁定收押後，檢調持續追查，發現李疑似勾結牙材商，收取三總支付的牙材費用回扣，經持續追查發現，案情越滾越大，三總牙醫部多名醫師捲入，配合浮報醫療相關數額，涉嫌偽造文書、詐欺取財等罪，台北地檢署7日發動第3波搜索，約談牙醫及行政共8人。

這起三總牙醫部疑似醫師集體舞弊案，源於檢調接獲線報，家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，未經報准就在外兼差，甚至頂下台北市富錦診所私自經營，涉嫌詐領健保補助、診所營收上千萬元，檢調單位9月展開首波約談後，已將李宗益聲請羈押禁見獲准。

▲檢調單位第2波搜索約談牙材商負責人。（資料照／記者劉昌松攝）

專案小組持續追查發現，李宗益另外涉嫌與三總簽約的牙材商勾結，刻意使用特定牙材商的齒模，並浮報相關數額，疑似從中收取回扣，因此在11月發動第2波搜索約談，牙材商王家莉遭聲押後，被法院裁定交保。

台北地檢署檢察官陳照世指揮調查局桃園市調處分析相關卷證，更進一步發現，三總牙醫部除了李宗益外，其他包括孔姓、莊姓等多名醫師，也疑似配合浮報醫療相關數額，7日發動第3波偵查行動，搜索相關涉案的三總牙醫與行政人員辦公室和住處共12個地方，同時依涉嫌《刑法》行使業務登載不實、詐欺取財等罪嫌，約談8名涉嫌人到案釐清。

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