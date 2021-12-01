病患睡夢中被推下床！同房病友強行脫褲摸下體...賠錢獲緩刑

▲王姓男子侵犯同房男病患，強行脫去對方褲子撫摸生殖器。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

王姓男子前年入住國防醫學院三軍總醫院雙人病房，卻在深夜趁隔壁床病友阿志（化名）熟睡之際，將他推到床下，阿志因摔到地上痛到不斷哀嚎，王男此時竟強行脫去他的褲子、內褲，甚至伸出手撫摸阿志生殖器，直到阿志不斷拒絕大喊，王男才倉皇逃出病房外。士林地院審理，認為2人已達成和解，依強制猥褻罪判王有期徒刑6月，得易科罰金18萬。

2019年12月下旬王男入住國防醫學院三軍總醫院病房，同房病友阿志比他更早入住，2人也成為朋友。去年1月某日凌晨，王男睡不著，看阿志熟睡時，將他一把狠狠推到床下，阿志因摔落地上導致疼痛驚醒，王男竟強行脫去阿志的褲子，徒手撫摸阿志生殖器數10秒，阿志不斷喊不要這樣，他才嚇到逃離病房。

驚惶萬狀的阿志衝去病房，三步併作兩步跑向護理站求助，同時也請護士報警處理。

開庭時，王男均坦承不諱，法官根據阿志及護士證述，認定王男犯行，審酌王未能尊重阿志的性自主權，所為實有為不該，同時考量他與阿志達成和解並賠償完畢，仍依強制猥褻罪處有期徒刑6月，可易科罰金18萬，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。