奪命畫面曝！國1麻豆交流道撞死騎士　高雄小港截獲肇逃槽車

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區市道176線東向與國道1號南下匝道口，7日上午7時22分許發生一起交通事故案件，52歲李姓男子騎乘機車，沿市道176線西往東方向行駛時，遭大型車輛碰撞，造成李姓駕駛當場失去生命跡象，肇事車輛逃逸，警方循線在高雄小港攔獲可疑肇逃車，目前深入調查中。

▲台南市麻豆區市道176線東向與國道1號南下匝道口，發生一起車禍命案，肇事車輛逃逸，警方循線在高雄小港攔獲可疑肇逃車輛，目前深入調查中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲麻豆分局警方在高雄攔獲涉案肇事人54歲何姓駕駛人，目前深入調查中。（圖／記者林悅翻攝）

麻豆分局警方指出，案發後警方隨即對現場車輛及跡證進行採證，並擴大調閱周邊路口監視器影像，全力追緝下，於上午10時10分許，於高雄小港攔查可疑肇事車輛，查獲 54歲何姓駕駛人，目前針對相關跡證調查鑑識中。

麻豆警分局長許敏能表示，本案交通事故肇事逃逸案，由麻豆分局全力追查中，民眾發生嚴重交通事故務必報警並留在現場處理，警方對於肇事逃逸案，強烈譴責，必嚴辦追查到底，依據刑法185-4條規定，民眾駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

許敏能分局長提醒民眾騎乘機車，一定要注意行車安全，行經麻豆區國道1號下方市道176線請走機車引道，另大型車及機車也皆應注意轉彎時之內輪差，並保持安全距離，避免此類事故再次發生。

麻豆分局指出，涉嫌肇事逃逸的何姓駕駛人，初步調查並無酒精反應，目前正由專案小組人員帶回分局，深入調查釐清案情，目前朝過失致到罪嫌方向偵辦中。