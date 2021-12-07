男客腳底按摩…女技師下秒賣力「張嘴含入」　誇張畫面流出

▲女技師用嘴替客人按摩。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，整天長時間坐在辦公室，難免感到腰痠背痛，因此不少人偶爾會去按摩，舒緩一下緊繃的肌肉。不過，大陸一間足療店近日出現驚人一幕，一名女技師替顧客按摩腳底時，竟然直接用嘴啃咬對方的雙腳，隨著圍觀的人越來越多，她還越做越賣力，甚至聲稱這是一種新的按摩手法，讓人看傻眼。

綜合陸媒報導，事情發生在河南省安陽市一家大型足療店內，該店占地面積大、裝修豪華，一進門就給人滿滿的舒適感；不僅如此，店裡的技師也很熱情，只要不違反規定，都會盡量滿足客人提出的要求，他們除了按摩經驗豐富，有些人還有「壓箱底絕招」，不料其中一人為了吸引顧客，竟開始放飛自我。

根據網路流傳的影片，只見手法熟練的女技師，正賣力地替客人按摩足底，剛開始一切看似正常，不料下秒她突然用毛巾包住男客的腳部，接著輕輕用手抬起，直接張嘴輕咬對方的腳；與此同時，女技師還不斷地朝著男客的腳吹氣，然後變換方位，繼續輕咬按摩，誇張一幕引發眾人圍觀，但她似乎不在意。

對此，一旁的男同事解釋，用嘴做足療好處不少，因為平時用手按壓，最多就是舒緩穴位，但用嘴按摩更加舒適，且牙齒輕咬能夠發揮按壓的作用，吹氣又能熱敷腳掌，裹著毛巾還可以保溫，療效絕對比用手更加舒服、有效果。儘管如此，多數人仍不以為然，認為女技師只是單純想吸引關注，正反評價兩極。

▼網上有很多其他大陸小姐姐足療服務畫面。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。







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