葉毓蘭為顏寬恒在立院施壓？　蔡易餘：司委會議程安排明顯踩到紅線

▲立委蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院司法及法制委員會今（6日）將邀請法務部部長、調查局局長、最高檢察署檢察總長等官員就司法雙標、公投政治偵辦爭議等進行專題報告。該報告被立院民進黨團總召柯建銘質疑違憲，民進黨立委蔡易餘表示，邀請名單竟包含台中地檢署檢察長，很明確要討論政治偵辦，且和個案爭議相關，「司委會的議程安排已踩到紅線！」

今是司法委員會議程，國民黨立委葉毓蘭安排「邀請法務部部長、調查局局長、廉政署署長、最高檢察署檢察總長、臺灣臺中地方檢察署檢察長、內政部部長、內政部警政署署長、司法院秘書長、中央選舉委員會主任委員就『司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議』進行專題報告，並備質詢。」

然而近期中二選區補選檢調查賄，顏寬恒陣營指此為「警察國家復辟」，該專案報告被質疑違憲、是為顏家施壓，被邀請出席的檢察總長江惠民、高檢署檢察長刑泰釗、台中地檢署檢察長黃謀信等也請假獲准。經藍綠立委近半小時口水攻防，葉毓蘭突然以「肚子痛」宣布暫時休會

針對立法院司法及法制委員會國民黨，邀請相關單位就公投政治偵辦爭議進行專題報告。民進黨團指出，議程安排有違憲之虞，顯然介入台中市第二選區立委補選傳出賄選一事，相關個案檢調偵辦當中，不應該要求偵查單位前來報告、備詢，「呼籲國民黨不要私設刑堂、公然打壓司法！」

蔡易餘表示，目前中二選區發生的狀況，媒體、政論節目、網紅都有揭露，說有「熱心人士」辦說明會，提供豪華餐點，也有人具體提出檢舉，檢調依職權傳喚4位里長、22位里民說明，訊後請回，就只是單純要了解狀況，這是檢調必須釐清的地方，沒有任何問題，國民黨不應私設堂口打壓司法。

蔡易餘指出，司委會的議程安排已踩到紅線，很明確要討論政治偵辦，邀請名單竟然包含檢察總長，高檢署檢察長，台中地檢署檢察長，全國那麼多檢察長不邀，就單邀台中，和個案爭議相關，非常有疑慮，依據大法官釋字461、585號解釋，「依法獨立行使職權的檢察官，不應到國會報告、備詢！」