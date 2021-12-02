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利爪如匕首！180公分「世界最危險殺人鳥」闖住處...屋主嚇壞

▲▼巨鳥闖進澳洲木匠工作室，瞭解過後竟是「世界上最危險鳥類」鶴鴕。（圖／翻攝自Youtube／세상만사）

▲「地表最危險殺人鳥」大搖大擺走入木匠工作室。（圖／翻攝自Youtube／세상만사）

實習記者黃靜芸／綜合報導

澳州木匠佛萊明（Tony Fleming）日前在製作傢具時，一隻「巨大的鳥」闖進他的工作室，讓他有些慌張嚇壞，原來這隻「不速之客」竟是「世界上最危險的鳥類」鶴鴕（Cassowary）。

據《每日郵報》報導，佛萊明的工作室位於昆士蘭北部，當時他正在工作室製作傢具，一隻巨鳥突然闖進讓他無法專心工作，他表示，「這一年鶴駝都會在我的工作室外四處遊蕩，啃著李子甚至到處吃東西」，「有一天牠就溜進了我的工作室裡」。

佛萊明坦承他一開始很慌張害怕，但很快就意識到鶴鴕只是想「參觀」他的工作室，遇到這種事，他也激動的告知朋友，「我朋友從未見過鶴鴕」，「而其中一個朋友是攝影師，所以他過來拍了張照」。

佛萊明還分享自身經驗，在他幫妻子慶祝50歲生日時，相約一群朋友一同去露營，隔天醒來時竟發現鶴鴕在營地裡四處遊走，「每個人都像寵物一樣餵食牠」，但他也坦承，鶴鴕確實有攻擊性，且與當地人都處不來，「鶴鴕在路上徘徊，突然襲擊當地酒吧的一個人，但那個人幸運的活下來了」。

鶴鴕又稱為食火雞，羽毛是黑色的，頭部為藍色，頭頂有一具保護性骨質頭盔，喉部則有兩個紅色的垂肉，站立高達180公分，重達70公斤，2隻腳各有三個腳趾，每趾都有著鋒利的爪子，中趾的爪子可長12公分，就像一把匕首，只要一踢就能挖出人的內臟。

當鶴鴕受到威脅而發起攻擊時，會以利爪結合強而有力的腿攻擊敵人，這利爪能輕易將人類開膛破肚，對付狗和馬更是一擊致命，因此被列為世界上最危險的鳥類。曾經有人拿木板來測試鶴鴕的攻擊力，結果十公分厚的木板被鶴鴕當場刺破。

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▲鶴鴕的中趾長有12公分，像匕首一般銳利。（圖／翻攝自YouTube）

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