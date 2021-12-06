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社會 社會焦點 保障人權

走不出喪母之痛...台中男與父爭執離家流浪1年　警助父子團圓

▲▼ 。（圖／民眾提供）

陳男（左）在外流浪一年，陳父（右）接獲警方聯繫趕到派出所與兒子相見。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅警分局員警2日下午巡邏行經潭子區中山路二段、雅潭路一段路口時，看見一名看似遊民的男子，神情茫然呆站在路旁，警方見狀上前關心，經查發現是被通報失蹤人口的陳男。警方聯繫其父，陳父趕到派出所向警方表示，1年多前妻子過世，但兒子因患有思覺失調無法清楚理解生老病死，以為母親故意消失，一直走不出喪母之痛，父子因此發生爭吵，兒子憤而離家出走、在外流浪1年，如今警協助將兒子找回，相當感謝警方幫忙，才能讓他們父子團圓。

大雅警分局表示，潭北派出所警員張倪維、鄭郁儒2日下午執行巡邏勤務時，發現該名男子，遂主動上前詢問是否需要協助，經用行動電腦查出該男是被通報精神障礙失蹤人口的37歲陳姓男子，張、鄭2員便先將陳男帶到所內安置。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方在路上看到神情恍惚的陳男，上前關心。（圖／民眾提供）

陳男到派出所後略顯緊張，張員以溫暖的問候突破陳男心防，慢慢說出離家原因。陳男表示，1年多前母親癌逝後，他與父親起爭執，憤而離家出走；陳父接獲警方聯繫，馬上趕至派出所。陳父說，兒子跟母親感情很好，由於兒子患有思覺失調，不太理解生老病死，所以父子才吵架。陳父見到1年多未見的兒子，很心疼他在外吃苦，也感謝警方的關懷伸援與積極協助。

潭北所長廖敏男表示，所內同仁平時會將轄內經常出現的迷失人口、遊民等建檔，以利日後同事再度處理時能夠迅速聯繫家屬，所幸張員及鄭員細心巡邏機警查察，秉持同理心主動關懷協助，才得以幫助這對父子團圓，避免憾事發生，其作為值得肯定。

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