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他小紅書App搜索「親子樂園 」　竟被推送未成年私密片

▲▼ 小紅書推送未成年人影片。（圖／翻攝自微博視頻）

▲小紅書推送未成年人不雅影片。（圖／翻攝自微博視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

近期有小紅書用戶投訴自己在搜索「親子樂園」時，被推送含有大量未成年人私密部位的影片，留言還帶有強烈性暗示。事情曝光後，小紅書立刻致歉，並透露平台將於近期啟動新一輪未成年治理專項。

▲▼ 小紅書推送未成年人影片。（圖／翻攝自微博視頻）

▲相關畫面。（圖／翻攝自微博視頻）

據《央視新聞》報導，四川成都一名小學生家長於今年9月，在小紅書搜索「親子樂園」時發現，App會推送含有大量未成年人生活的短影音，隨後，越來越多明顯洩露未成年人身體隱私的影音被推送。

報導指出，影片拍攝者都是未成年人本人，拿手機自拍時鏡頭直接對準了自己的隱私部位，而在含有未成年人的短影音中，還有大量的用戶留言、彈幕，有的留言甚至帶有強烈性暗示。

在一個座標深圳、長約1分鐘的短影音中，畫面下方標明「深圳校服」字樣，畫面是尾隨一名身穿校服的女學生，一路走過教室，最終進入了女廁所。在「彈幕功能」中，有人留言問「這是哪所學校的校服」，還有人要求發佈者「介紹一下」。

在App頁面上，大量以未成年人為主角的短影音不時還夾有網路遊戲介紹的內容，其名稱和封面帶有極強的性暗示。
這個名為「遊戲解說」的賬號發佈了一個遊戲介紹的短影音，直接用女性角色裸露的身體作為封面，還標註「不穿衣服跳舞」的解說字幕。

還有一些封面為衣著暴露的女性影片和大量包含未成年人的短影音也夾雜在一起，用戶無法選擇設置區分。

▲▼ 小紅書推送未成年人影片。（圖／翻攝自微博視頻）

▲小紅書平台將於近期啟動新一輪未成年治理專項。（圖／翻攝自微博視頻）

事件曝光後，小紅書對審核漏放情況致歉，並透露平台將於近期啟動新一輪未成年治理專項；報導中提及的部分內容，在平台此前的未成年專項回查中已經被處理。

對於實名認證問題，小紅書表示，平台嚴格按照相關規定，對用戶要求實名認證，包括新註冊用戶及發布筆記、評論用戶均需綁定個人手機號，專業認證、帶貨用戶需上傳個人身份證。

據悉，按照《未成年人保護法》及相關法規政策，小紅書先後成立了多個未成年治理專項，包括升級和優化青少年模式，嚴禁未成年人直播、打賞，嚴禁炒作「網紅兒童」、誘導未成年人打賞及其他不符合正向價值觀的內容等。

小紅書負責人表示，「我們深知未成年問題無小事，需要持續提升治理能力，加大治理力度」，近期平台將啟動新一輪未成年治理專項，提升未成年用戶和相關內容的識別能力，並重點針對未成年短視頻內容、評論區畫風等問題展開治理。

該名負責人說，「我們也懇請廣大用戶，通過平台舉報渠道，對影響未成年人身心健康的內容及賬號進行舉報，平台將在第一時間進行處理。」

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