蔡英文讚高端族「畢竟是死忠的」　趙少康傻眼：邪教教主？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文讚高端族「你們是死忠的」　趙少康傻眼：邪教教主？

▲▼蔡英文總統迴廊談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文總統4日在公投宣講時，詢問台下支持者誰有打高端疫苗，並稱讚接種的人「很不錯，你們畢竟是死忠的」。對此，中廣董事長趙少康傻眼表示，蔡英文這種問法令人驚駭，完全不像一個總統的樣子，「要知道她是中華民國的總統，不是什麼邪教的教主！」

趙少康表示，打什麼疫苗，應該是科學的、醫學的，跟忠不忠於誰有什麼關係？打高端就是死忠的，那不打高端的豈不就是叛徒？若當了5年總統，全台灣只有77萬死忠，也未免太悲哀了吧？

趙少康說，大家在一旁開玩笑說打高端的人是蔡英文的死忠，是帶有譏諷意思的，蔡英文居然大言不慚的把這77萬人都當成她的死忠，是暗指這77萬人不是依據科學及醫學，只是因為效忠蔡英文，就盲目的去打高端，這不是愚民什麼才是愚民？蔡英文說吃萊豬沒有問題，應該也是要她的死忠盲目相信她吧。

趙少康抨擊，蔡英文對高端無所不用其極的吹捧支持，加上動用大筆公帑買高端，已經把高端的股價一度從每股30元推升到400元，市值從30億推高到800億，而今她的77萬死忠出不了國，還要被迫打4劑疫苗，蔡英文都不會覺得不好意思？不會覺得對不起他們？

趙少康諷刺，難怪副總統賴清德等民進黨大官和民進黨立委高嘉瑜等公職們都要爭先恐後打高端「丑表態」，原來他們早就知道，蔡英文是這樣來測試他們是不是她的死忠的。

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