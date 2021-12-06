2021桃園客家音樂節比賽　徐紹鈐、羅家偉、簡楷澔拿下前三名

▲歡唱組第一名徐紹鈐演唱《無緣的人》情感豐沛。（圖／客家局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園客家音樂節主題演唱會暨流行音樂比賽，各方好手、一連三天於桃園客家文化館演藝廳拚場，優勝成績5日出爐。「歡唱組」依序由徐紹鈐、羅家偉、簡楷澔、羅姿歆及林芹卉拿下前五名。客家局長黃傅淑香表示，今年比賽主題為「客音新勢力」期推廣客家流行音樂，讓桃園成為客家音樂文化的搖籃。

▲今年比賽主題為「客音新勢力」。（圖／客家局提供）

客家局表示，今年度將客家流行音樂比賽以及主題演唱會兩項活動進行串聯，透過為期三天活動，藉此機會向大家傳遞一位客家音樂人才的養成，是需要大家的支持與鼓勵，才能共同將客家流行音樂向前推進。12月3日率先登場的主題演唱會，以時間倒敘手法，帶領現場觀眾搭乘時光機重返客家流行音樂不同時光，除了融合西洋搖滾與客家元素的神棍樂團、俠客樂團更加入了紅如樂團的演奏，並邀請王鳳珠老師結合樂團共同演唱《思戀歌》、《梳妝等待》等歌曲，跨世代對唱為活動創造第一波驚喜與讚嘆。

▲歡唱組第二名羅家偉陶醉演唱《流浪》。▼歡唱組第三名簡楷澔以特有風格詮釋《最靚个阿婆》。（圖／客家局提供）

緊接著由『客音女力』劉秀暐、徐筱寧、黃宇寒、王喬尹以及『客音男力』陳威、劉佳林、曾仲瑋及啾咪殺手樂團接力演唱，唱出屬於各自世代的客家音樂。節目壓軸邀請演出者與全場觀眾一同合唱《客家世界》，透過全場的歌聲，將屬於客家的好聲音，傳遞下去綿延不絕。

至於12月4、5日連續2天辦理的的流行音樂比賽，分為「歡唱組」與「新秀組」，逾90組的各路歌唱好手齊聚客文館，爭取優勝寶座。